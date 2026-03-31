Tăng cường hợp tác giữa Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa và Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào)

Chiều 31/3, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trao đổi đoàn năm 2026 giữa Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa và Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Hội CTĐ hai tỉnh và Hội CTĐ các địa phương của hai tỉnh.

Các đại biểu của đoàn công tác Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn dự hội nghị.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027 và biên bản thống nhất các nội dung hoạt động năm 2025-2026, Hội CTĐ hai tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nội dung hợp tác đề ra. Hội CTĐ hai tỉnh đã thường xuyên trao đổi thông tin về chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với hoạt động nhân đạo và Hội CTĐ; kết quả công tác Hội và phong trào CTĐ ở mỗi địa phương, thông tin về các mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong các hoạt động nhân đạo và công tác Hội CTĐ.

Năm 2025, Đoàn cán bộ Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa đã sang thăm, tổ chức hội nghị trao đổi đoàn thường niên tại tỉnh Hủa Phăn; thông báo kết quả hoạt động, thống nhất nội dung hoạt động trong năm 2025-2026; hỗ trợ các hoạt động sinh kế, tặng quà cho đồng bào nghèo tỉnh Hủa Phăn và tặng 10 bộ máy tính cho Hội CTĐ tỉnh và các huyện Hội của tỉnh Hủa Phăn với tổng giá trị trên 100 triệu đồng...

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội CTĐ hai tỉnh đều khẳng định, công tác hội và phong trào CTĐ hai tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, hoạt động được nhân rộng, duy trì, mang tính bền vững, góp phần quan trọng trong đời sống xã hội được triển khai như: Hiến máu Nhân đạo, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn...

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ các mô hình, cách làm hiệu quả. Đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động; thảo luận và thống nhất các nội dung thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Giai đoạn 2026-2027, Hội CĐT hai tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động CTĐ; tạo điều kiện thuận lợi cho Hội CTĐ các địa phương giáp biên giới của hai tỉnh được đi lại, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và giúp đỡ nhau tổ chức các hoạt động nhân đạo đảm bảo phù hợp với điều kiện và khả năng của mỗi địa phương. Tăng cường phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, các câu lạc bộ tình nguyện CTĐ tham gia hỗ trợ các công trình dân sinh, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, rủi ro đột xuất... tại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Hải Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Hải Anh khẳng định, mối quan hệ Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đồng thời, hợp tác nhân đạo giữa Hội CTĐ hai nước là một kênh đối ngoại Nhân dân rất giàu ý nghĩa, đậm tính nhân văn, góp phần trực tiếp gắn kết cộng đồng, tăng cường tình hữu nghị và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, tin cậy giữa Nhân dân hai nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam biểu dương và đánh giá cao sự hợp tác tích cực và những kết quả hợp tác giữa Hội CTĐ hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trong thời gian qua. Trở thành mô hình hợp tác nhân đạo có ý nghĩa thực chất, có chiều sâu và có giá trị lan tỏa, không chỉ trực tiếp đóng góp vào công tác đối ngoại Nhân dân của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, mà còn làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh được nâng lên một tầm cao mới, có khả năng nhân rộng và có đóng góp rõ nét vào phát triển bền vững, vào an ninh con người và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hai tỉnh cần đẩy mạnh hình thành các mô hình liên kết hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ứng phó thiên tai, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, tình nguyện viên ở khu vực biên giới và hình thành những hành lang nhân đạo - nơi các hoạt động nhân đạo được kết nối xuyên biên giới một cách chủ động, linh hoạt, hiệu quả và nhân văn hơn.

Hội CTĐ hai tỉnh tặng quà lưu niệm.

Đồng chí khẳng định, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam sẽ luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và với UBND tỉnh có chung đường biên giới với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, để tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa các tỉnh, thành Hội hai nước.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa và Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn đã ký kết biên bản ghi nhớ các hoạt động giữa Hội CTĐ hai tỉnh giai đoạn 2026-2027.

Thùy Linh