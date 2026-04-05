Tăng cường giao lưu, gắn kết hội viên Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa

Chiều 5/4, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã tổ chức chuỗi các hoạt động thăm, làm việc với Câu lạc bộ Doanh nhân nữ Hậu Lộc và trao quà cho cán bộ chiến sỹ, ngư dân, hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội phụ nữ Công an tỉnh cùng hơn 40 hội viên Doanh nhân nữ Thanh Hóa.

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa và các đơn vị tham quan, dâng hương tại Đền Bà Triệu.

Trong chương trình, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa và các đơn vị đã đến tham quan tại Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu, trên địa bàn xã Triệu Lộc. Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, đồng thời tìm hiểu về những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc và cảnh quan của di tích.

Đoàn thăm và làm việc tại Công ty TNHH MTV thủy hải sản Tuyết Tuấn.

Tiếp đó đoàn đã đến tham quan tìm hiểu mô hình hoạt động tại Công ty TNHH MTV thủy hải sản Tuyết Tuấn, nằm trên địa bàn xã Hoa Lộc. Đây là hội viên tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Doanh nhân nữ Hậu Lộc, đơn vị trực thuộc Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa.

Hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản, thời gian qua, Doanh nghiệp Tuyết Tuấn luôn nỗ lực vượt khó, mở rộng quy mô hoạt động, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Các nữ doanh nhân bày tỏ ấn tượng trước quy mô hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời cũng trao đổi chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong điều hành quản trị doanh nghiệp; những cơ hội kết nối giao thương, phát triển thị trường khách hàng.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân xã Vạn Lộc.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã phối hợp với “Quỹ kết nối yêu thương lan tỏa nhân ái” trao 300 lá cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sỹ Đại đội Hỗn hợp Đảo Nẹ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Hà Trung và bà con ngư dân xã Vạn Lộc. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khích lệ tinh thần bám biển của bà con ngư dân và các cán bộ chiến sỹ, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn trao quà và cờ Tổ quốc cho các cán bộ chiến sỹ Đại đội Hỗn hợp Đảo Nẹ.

Dịp này, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa, Câu lạc bộ Doanh nhân nữ Hậu Lộc, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nhân nữ xã Vạn Lộc và các đơn vị đã trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vạn Lộc.

Trao quà cho hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi xã Vạn Lộc.

Được biết, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hoá hiện có hơn 200 hội viên doanh nghiệp và 13 câu lạc bộ trực thuộc với khoảng 600 thành viên đang tham gia sinh hoạt. Với phương châm “Đồng hành, kết nối, hỗ trợ hội viên doanh nhân nữ cùng phát triển”, năm 2026, Hiệp hội sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối hội viên; tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm cũng như phát động hội viên tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của các nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Thanh Thảo