Tăng cường công tác tiếp công dân, phục vụ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật tiếp công dân và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện ngay từ cơ sở.

Chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa

Thực hiện Công văn số 212/TTg-QHĐP ngày 04/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trong đó thời gian dự kiến Kỳ họp từ ngày 06/4/2026 đến ngày 25/4/2026 được thực hiện làm hai đợt (đợt 1 từ ngày 06/4 đến ngày 11/4/2026; đợt 2 từ ngày 20/4 đến ngày 25/4/2026). Để chủ động đảm bảo an ninh trật tự, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Cụ thể, các đơn vị phải bố trí cán bộ thường trực để nắm bắt sát tình hình khiếu kiện tại địa phương. Trong các buổi tiếp dân, cán bộ công chức cần nêu cao trách nhiệm, làm tốt công tác dân vận, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chấp hành các kết quả giải quyết đã có hiệu lực.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, đông người

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải được tập trung giải quyết kịp thời ngay tại địa phương, cơ sở. Các đơn vị cần:

Thường xuyên rà soát, theo dõi chặt chẽ tình hình các vụ việc đông người, phức tạp, nhất là các trường hợp công dân dự định tập trung tại cơ quan Đảng, Nhà nước và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo để khiếu kiện.

Nâng cao chất lượng giải quyết lần đầu và tăng cường đối thoại, tiếp công dân đột xuất.

Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc diện Trung ương và tỉnh theo dõi (bao gồm các vụ việc theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và Thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy).

Tăng cường trực tiếp dân vào ngày nghỉ

Nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định về tiếp dân, xử lý đơn thư.

Đặc biệt, Ban Tiếp công dân - Nội chính (Văn phòng UBND tỉnh) được yêu cầu tăng cường lực lượng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Đồng thời, phải phân công cụ thể cán bộ trực vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trước và trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp Quốc hội để kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo ngay các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền để có hướng chỉ đạo kịp thời.

LP (Nguồn UBND tỉnh)