Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động báo chí sau sáp nhập

Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 29.5, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí địa phương sau sáp nhập” với sự tham dự của 12 cơ quan báo chí địa phương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự buổi tọa đàm

Phát biểu đề dẫn, nhà báo Lê Hoàng Triều - Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa chia sẻ, việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn lực, từng bước xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn vận hành mô hình cơ quan báo chí sau sáp nhập cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản trị; tổ chức sản xuất nội dung; chuyển đổi số và phát triển báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại.

“Tại buổi tọa đàm hôm nay, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa rất mong muốn nhận được sự quan tâm, định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; được lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bạn để chúng ta cùng hướng đến xây dựng cơ quan báo chí đa loại hình hoạt động một cách hiệu quả trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội hiện nay.

Đồng thời, cùng bàn thảo, đề ra giải pháp, hướng đi chiến lược khi thực hiện tự chủ tài chính, áp dụng cơ chế đặt hàng đối với các loại hình báo chí; công tác quản trị...”, nhà báo Lê Hoàng Triều nhấn mạnh.

Ông Võ Hoàn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu định hướng tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Võ Hoàn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định, thời gian qua, báo chí địa phương đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các cơ quan báo chí đã phản ánh sinh động thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Khánh Hòa; lan tỏa khát vọng quyết tâm xây dựng tỉnh Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu đặt ra rất cao. Tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế hai con số, là một cực tăng trưởng cao của cả nước; nhân dân được hưởng thụ mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc; sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong bối cảnh đó, vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng. Báo chí không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, mà còn góp phần tạo động lực phát triển, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Ông Võ Hoàn Hải cho rằng, tọa đàm hôm nay là dịp quan trọng để các cơ quan báo chí địa phương cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; đánh giá những kết quả bước đầu sau sáp nhập; nhận diện những khó khăn, vướng mắc đặt ra. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí địa phương trong tình hình mới.

Nhà báo Phạm Văn Báu - Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Thanh Hóa phát biểu.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm nghề nghiệp và khát vọng cống hiến, các cơ quan báo chí địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng truyền thông chủ lực của địa phương...

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các chuyên gia tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: công tác quản trị; tổ chức sản xuất nội dung; chuyển đổi số và phát triển báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại.

Bên cạnh đó, bài toán tự chủ tài chính và phát triển kinh tế báo chí cũng được nhiều đại biểu trao đổi nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế tự chủ phù hợp với đặc thù hoạt động báo chí; tạo điều kiện để cơ quan báo chí nâng cao chất lượng hoạt động, đầu tư cho công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí phục vụ công chúng.

Từ đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và đồng hành với sự phát triển của địa phương, đất nước.

Nhà báo Phạm Văn Báu - Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc hợp nhất cơ quan Báo và Đài là phù hợp với xu thế thế giới. Sắp tới, các cơ quan báo chí phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình hoạt động, việc chuyển đổi số báo chí không đơn thuần là thay đổi thiết bị, công nghệ mà phải thay đổi tư duy về nội dung...

Nhà báo Lê Hoàng Triều - Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa chia sẻ tại buổi tọa đàm

Nhà báo Lê Huy Toàn - Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh Lâm Đồng cho rằng, để hoạt động báo chí địa phương thật sự phát huy hiệu quả, không chỉ cần thay đổi về phương thức quản trị, tổ chức sản xuất nội dung hay chuyển đổi số mà còn cần phải thay đổi cả về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản để thúc đẩy phóng viên, biên tập viên lăn lộn với nghề, đầu tư vào những tác phẩm báo chí chất lượng. Từ đó, phát huy vai trò của cơ quan báo chí địa phương đối với việc thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách...

Có thể khẳng định, sau sáp nhập, các cơ quan báo chí địa phương đã từng bước ổn định bộ máy tổ chức; tăng cường phối hợp giữa các loại hình báo chí; mở rộng phạm vi, tốc độ và hiệu quả tuyên truyền. Tuy nhiên, mô hình mới vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức như: áp lực về nguồn nhân lực chất lượng cao; yêu cầu chuyển đổi số ngày càng nhanh; cơ chế tài chính và phát triển kinh tế báo chí trong điều kiện mới.

Trong thời đại công nghệ số với sự bùng nổ của các trang mạng xã hội thì vai trò của báo chí nói chung và báo địa phương nói riêng trở nên hết sức quan trọng. Báo chí không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền mà còn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Các cơ quan báo chí địa phương cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; từng bước xây dựng mô hình cơ quan báo chí hội tụ đa phương tiện. Cùng với các cơ quan báo chí của cả nước, Báo và Phát thanh truyền hình ở mỗi địa phương sẽ góp phần tích cực xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại...

