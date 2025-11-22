Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa, lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 226/CĐ-TTg ngày 21/11/2025 về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa, lũ tại khu vực Trung Bộ.

Nhiều xuồng, bè... được xuất cấp kịp thời đến các tỉnh bị ngập, lụt.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, nêu rõ:

Trong tháng 11 năm 2025, do mưa, lũ lớn tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng và sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều khu vực, làm gián đoạn giao thông, chia cắt các tuyến đường huyết mạch, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và an toàn của Nhân dân.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, Công điện chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và biểu dương cấp ủy, chính quyền các cấp đã nỗ lực lớn trong phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua. Các địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời triển khai các lực lượng cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ người dân. Để tăng cường công tác quản lý, xuất cấp và sử dụng hàng dự trữ quốc gia nhằm tiếp tục hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Rà soát các mặt hàng dự trữ quốc gia bảo đảm chủng loại, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu xuất cấp ngay

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương:

a) Rà soát các mặt hàng dự trữ quốc gia bảo đảm chủng loại, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu xuất cấp ngay trong tình huống đột xuất, cấp bách, phục vụ công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, sạt lở...

b) Tổng hợp nhu cầu về hàng dự trữ quốc gia của địa phương để quyết định ngay việc xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, chủng loại, số lượng, chất lượng và đến tay người dân vùng bị ảnh hưởng sớm nhất có thể.

c) Chỉ đạo các đơn vị dự trữ quốc gia sẵn sàng phương tiện, nhân lực để vận chuyển, giao nhận hàng dự trữ quốc gia 24/24. Tổ chức giao hàng đúng địa điểm quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, giao nhận.

d) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế dự trữ quốc gia bảo đảm đồng bộ, chủ động chuẩn bị các nguồn lực, năng lực dự trữ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là trong các tình huống đột xuất, cấp bách.

Phân phối hàng dự trữ quốc gia đến các vùng bị chia cắt, ngập sâu

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương:

a) Rà soát các mặt hàng dự trữ quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý, chủ động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo thẩm quyền và quy định pháp luật để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

b) Huy động lực lượng, phương tiện tham gia công tác vận chuyển, bảo quản và phân phối hàng dự trữ quốc gia đến các vùng bị chia cắt, ngập sâu, đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tiếp nhận và phân phát hàng cứu trợ.

3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương:

a) Chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch được giao; tổng hợp nhu cầu hàng dự trữ quốc gia ngành nông nghiệp, y tế của các địa phương để sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ theo thẩm quyền và quy định.

b) Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức xuất cấp, vận chuyển, giao hàng dự trữ quốc gia bảo đảm quy định, kịp thời, thuận tiện.

Phân bổ trực tiếp đến từng người dân bị ảnh hưởng, đảm bảo kịp thời, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Theo dõi sát diễn biến thiên tai, mưa lũ, sạt lở trên địa bàn; chủ động báo cáo, xác định chính xác, đầy đủ nhu cầu cấp thiết về hàng dự trữ quốc gia trong và sau mưa lũ để kịp thời đề xuất, kiến nghị gửi các Bộ, cơ quan xem xét xuất cấp, hỗ trợ theo quy định.

b) Tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng hàng dự quốc gia được cấp đúng mục đích, đúng đối tượng. Chỉ đạo các cấp chính quyền cơ sở tổ chức phân bổ trực tiếp đến từng hộ dân, người dân bị ảnh hưởng, chú ý các hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân tại các vùng bị cô lập, đảm bảo hỗ trợ người dân nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

5. Giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và các Phó Thủ tướng theo nhiệm vụ được phân công chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, các Bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện Công điện này.

6. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc thực hiện Công điện này, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền./.

