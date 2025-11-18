Tân Thành tích cực phòng, chống thiên tai

Được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của 2 xã Tân Thành và Luận Khê, xã Tân Thành mới đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trước diễn biến phức tạp của bão, lũ và mưa lớn.

Người dân xã Tân Thành khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, xã đã khẩn trương kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, thành lập đội xung kích PCTT&TKCN gồm lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức và đại diện các thôn, bản. Lực lượng này giữ vai trò nòng cốt, sẵn sàng cơ động khi có thiên tai xảy ra, tham gia sơ tán dân, khơi thông dòng chảy, dựng rào chắn và hỗ trợ các thôn trong ứng cứu ban đầu.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thiên tai những năm gần đây, đặc biệt là các đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng tại các thôn Thành Lợi, Thành Hạ, Thành Lợp và nhiều thôn làng thuộc khu vực xã Luận Khê cũ, UBND xã đã xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai năm 2025. Phương án xác định rõ các khu vực nguy cơ cao về sạt lở, như các điểm dọc tuyến đường tỉnh, đường liên xã, vùng đồi núi; các khu vực thường xuyên bị chia cắt do nước dâng tại các tràn Cửa Dụ, Thành Nàng, Hón Buồng, Hai Sông và Bến Nhạ. Đồng thời, xã đã rà soát, lập danh sách hơn 1.500 hộ với 6.644 nhân khẩu sống tại vùng trũng thấp để chủ động sơ tán khi có mưa lũ lớn.

Sau khi sáp nhập, xã Luận Thành kiểm kê trang thiết bị dự trữ của hai đơn vị cũ và tổ chức tập kết tại hai kho của UBND xã. Vật tư hiện có gồm 200 cọc tre, 100 bao bì, 2 vồ đóng cọc, 100m bạt, 30 cuốc xẻng, 30 đèn pin, 50 áo phao, 10 phao tròn, 30 dao và 200m dây thừng. Ngoài ra, xã còn phối hợp với 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hộ dân trên địa bàn xã chuẩn bị vật tư dự trữ gồm: 1.750 cọc tre; bao bì 500 cái; bạt 1.500m2; cát 10m3; đất 100m3... Huy động các phương tiện, máy móc ứng trực, sẵn sàng ứng cứu với 4 máy múc, 6 ô tô tải. Các nhu yếu phẩm gồm nước uống, mỳ tôm, gạo... UBND chuẩn bị và hợp đồng với các cửa hàng trên địa bàn xã để sẵn sàng khi có nhu cầu. Hai trạm y tế trên địa bàn được giao nhiệm vụ dự trữ thuốc men và vật tư y tế phục vụ sơ cứu trong bão lũ.

Thực tế những đợt mưa bão trong năm 2025 cho thấy nhiều điểm tràn trên địa bàn xã bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, khi có mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã bố trí lực lượng trực chốt, cắm biển cảnh báo, dựng barie tạm và tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuyệt đối không đi qua các điểm nước chảy xiết. Tại nhiều thời điểm nước lên nhanh, lực lượng xung kích đã kịp thời sơ tán các hộ có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt, di chuyển tài sản và hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa.

Chủ tịch UBND xã Tân Thành, Lê Hoàng Cường, cho biết: “Để chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai đặc thù miền núi, xã đã phân công từng thành viên ban chỉ huy phụ trách từng thôn, trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn người dân khơi thông rãnh dọc, cống thoát nước, dọn cây cối và chằng chống nhà cửa khi có mưa bão xảy ra. Cùng với đó, xã chủ động rà soát các hộ có nguy cơ cao về ngập úng hoặc sạt lở để có phương án ứng phó phù hợp. Trong các đợt bão lớn vừa qua, các lực lượng xung kích của xã và ban quản lý các thôn đã chủ động tổ chức di chuyển người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ tại cầu tràn Cửa Dụ và các điểm có nguy cơ sạt lở. Công tác tuyên truyền được xã thực hiện liên tục qua loa truyền thanh, mạng xã hội và thông báo trực tiếp đến từng hộ dân để kịp thời nắm bắt diễn biến thời tiết và các biện pháp ứng phó. Về lâu dài, để các tuyến đường không ngập lụt, bị chia cắt, Nhân dân không bị cô lập do mưa lũ gây ra, xã Tân Thành mong muốn các ngành có liên quan của tỉnh quan tâm cải tạo, sửa chữa và nâng cấp tuyến đường tỉnh 519B qua địa bàn - tuyến giao thông huyết mạch của địa phương. Trên tuyến này hiện vẫn còn nhiều điểm, như tràn Thành Thượng, Thành Nàng, Thành Sơn và Yên Mỹ, mỗi khi có mưa lớn đều bị ngập sâu, chia cắt nhiều thôn. Xã cũng kiến nghị đầu tư xây dựng cầu cứng tại tràn Bến Nhạ và nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước đoạn từ km581+250 đến km587+500 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt cho Nhân dân khi mùa mưa bão đến".

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần chủ động của Nhân dân, xã Tân Thành đã và đang từng bước nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho người dân trước những diễn biến thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Bài và ảnh: Hải Đăng