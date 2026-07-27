Tân Ninh “Dân vận khéo” theo lời Bác dạy

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, xã Tân Ninh đã có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động công tác dân vận, qua đó xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo (DVK), đem lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mô hình trồng đào cho hiệu quả kinh tế cao của người dân thôn Đạt Thành, xã Tân Ninh.

Xã Tân Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Nưa, xã Thái Hòa và xã Vân Sơn. Ngay sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã đã lựa chọn các mô hình DVK với nội dung sát thực tiễn, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phân công rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện. Công tác dân vận được gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chuyển đổi số và các phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Ninh Nguyễn Thành Luân cho biết: Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng mô hình, điển hình DVK, xã Tân Ninh đã đổi mới tuyên truyền theo hướng đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đảng ủy phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận theo lĩnh vực, địa bàn. Các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình hành động phù hợp chức năng, nhiệm vụ; chủ động triển khai các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài việc tổ chức họp thôn, sinh hoạt chi bộ, các đoàn thể, xã đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, các nhóm mạng xã hội để tuyên truyền. Nội dung được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với lợi ích thiết thực của người dân, qua đó tạo sự đồng thuận và huy động Nhân dân trong triển khai thực hiện. Các mô hình DVK như “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”; “Hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn”; “Camera an ninh”; “Tổ tự quản về an ninh trật tự”; “Ngày chủ nhật xanh”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tuyến đường tự quản”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”... tiếp tục được duy trì và nhân rộng.

Một trong những điểm nhấn của phong trào DVK ở Tân Ninh là phát huy được vai trò các tổ dân vận trong tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn (cũ) về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2022-2025 và Chỉ thị 24-CT/TU của Tỉnh ủy về vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông. Việc triển khai được thực hiện bài bản, có sự tham gia tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền, sự cộng đồng trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, ban vận động, các tổ DVK.

Từ chủ trương đúng, mục tiêu rõ ràng, cách làm hay, sáng tạo đã góp phần làm cho phong trào hiến đất mở đường giao thông diễn ra sôi nổi, tạo sự lan tỏa khắp các khu dân cư. Đến tháng 5/2026, xã Tân Ninh đã vận động được 2.893 hộ dân hiến hơn 74.326m2 đất, phá dỡ tường rào, quán, cổng kiên cố, công trình phụ để mở rộng trên 32km đường giao thông với bề rộng từ 6 – 8m...; tổng giá trị gần 380 tỷ đồng. Ngoài ra, xã Tân Ninh còn xây dựng 12km tuyến đường mẫu kết nối các thôn, xây dựng 15km đường điện chiếu sáng, bê tông hóa 67,195km đường, di dời 679 cột điện, xây mới hơn 63,2km tường rào, trên 37km mương thoát nước.

Thôn Đạt Thành là điểm sáng thực hiện “Dân vận khéo” trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông, phát triển kinh tế. Bí thư chi bộ thôn Đạt Thành Lê Xuân Hùng chia sẻ: Để quần chúng Nhân dân làm theo, cùng với việc thực hiện tốt công tác dân vận, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, từ phát triển kinh tế đến đóng góp tiền, hiến đất làm đường giao thông... Vì thế, khi triển khai công việc người dân mới tích cực hưởng ứng. Trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, người dân thôn Đạt Thành đã hiến hơn 2.000m2 đất, vật kiến trúc trên đất, đóng góp hơn 1 tỷ đồng để mở rộng, bê tông hóa hơn 3km đường thôn từ 5m lên 8m, có nơi rộng đến 12m... Với nỗ lực của chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của người dân và con em xa quê, năm 2023 thôn Đạt Thành đã hoàn thành tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Tân Ninh hôm nay đang từng ngày đổi thay, diện mạo nông thôn càng thêm khởi sắc. Từ những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, những mô hình kinh tế hiệu quả, đến việc ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống xã hội, tất cả đều có dấu ấn của DVK, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Bài và ảnh: Phan Nga