Hóa Quỳ nỗ lực cải cách hành chính phục vụ người dân tốt hơn

Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tại xã Hóa Quỳ, tinh thần đổi mới, phục vụ ngày càng được thể hiện rõ trong cách chính quyền cơ sở tổ chức công việc, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp theo hướng gần dân, sát dân hơn.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Hóa Quỳ tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân.

Ông Đỗ Tất Hùng, Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ, cho biết: “Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngay từ đầu năm 2026, UBND xã đã ban hành kế hoạch CCHC với những nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành cho từng bộ phận”.

Để người dân dễ tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), xã Hóa Quỳ công khai đầy đủ danh mục, quy trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) và Trang thông tin điện tử của xã. Công tác tuyên truyền cũng được thực hiện đa dạng thông qua các cuộc họp, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Trung tâm bố trí bàn hướng dẫn, phân công công chức trực tiếp hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC, nhất là việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Cách làm này giúp người dân, nhất là những người chưa quen với công nghệ, từng bước tiếp cận các tiện ích của chính quyền số.

Nhờ duy trì nền nếp cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Trung tâm PVHCC được thực hiện thông suốt, đúng quy định. Từ ngày 1/7/2025 đến 30/7/2026, xã Hóa Quỳ tiếp nhận 1.795 hồ sơ, 100% được tiếp nhận trực tuyến. Trong số này, 1.795 hồ sơ đã được giải quyết, gồm 1.220 hồ sơ trước hạn, 537 hồ sơ đúng hạn.

Cùng với giải quyết TTHC, việc tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Xã cũng tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời phân công, phân cấp rõ nhiệm vụ, quyền hạn cho từng vị trí công tác nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Một trong những điểm nhấn trong CCHC tại Hóa Quỳ là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Trụ sở UBND xã được kết nối internet cáp quang tốc độ cao; 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Các bộ phận chuyên môn được phân quyền trên hệ thống giải quyết TTHC. Địa phương sử dụng phần mềm phòng họp không giấy tờ, chữ ký số chuyên dùng, phần mềm theo dõi nhiệm vụ, lịch công tác và hệ thống lấy số thứ tự tự động tại Trung tâm PVHCC.

Sau hơn 1 năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp, những kết quả đạt được cho thấy CCHC tại Hóa Quỳ đang đi vào thực chất. Có 99,7% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng và trước hạn. Xã công khai 493 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 150 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 258 dịch vụ công trực tuyến một phần và 25 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Việc khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia cũng góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Hiệu quả của CCHC không chỉ thể hiện qua những con số mà còn được người dân cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày. Ông Hà Thanh Xuyến, người có uy tín thôn Hóa Quỳ 2, chia sẻ: “Hóa Quỳ 2 là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, trước đây, mỗi lần đi làm giấy tờ phải mất nhiều thời gian, công sức. Nay, việc cải cách thủ tục và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến đã mang lại những tiện ích thiết thực, công việc được giải quyết nhanh gọn hơn rất nhiều. Người dân còn được hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trực tuyến ngay tại nhà”.

Những thủ tục được giải quyết nhanh hơn, sự hướng dẫn tận tình hơn cùng việc ứng dụng công nghệ ngày càng thuận tiện, địa phương đang từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân và vì dân.

Bài và ảnh: Phan Nga