Truyền thông chính sách trên nền tảng mạng xã hội

Mạng xã hội (MXH) đang phát triển mạnh mẽ và có sức hấp dẫn lớn với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Từ ưu điểm đó, nhiều địa phương, đơn vị đã ứng dụng công nghệ và MXH giúp đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống một cách trực quan, sinh động, từ đó tạo sức hút, tương tác hai chiều và góp phần củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Trang fanpage “Tuổi trẻ Thanh Hóa” của Tỉnh đoàn thu hút sự theo dõi của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Gần đây, trên các nền tảng MXH, công an xã, phường trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và đăng tải các clip tuyên truyền pháp luật, livestream hướng dẫn thủ tục hành chính ngoài giờ và các video nhận diện tội phạm công nghệ cao thu hút hàng triệu lượt xem. Nổi bật tại xã Văn Nho, những buổi livestream ngắn, những video hướng dẫn giản dị nhưng thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an xã trên trang facebook “Công an xã Văn Nho” đã có hơn 5.000 người theo dõi. Trang facebook đã đăng tải khoảng 1.400 bài viết tuyên truyền pháp luật, giải đáp thủ tục hành chính cho người dân và đăng tải các video hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Nội dung hướng dẫn thiết thực, tập trung vào những thủ tục gắn với đời sống hằng ngày như cấp giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký thường trú tại nơi ở mới... Nhờ vậy, người dân dễ dàng nắm bắt quy trình, hồ sơ cần chuẩn bị mà không phải đi lại nhiều lần.

Xác định rõ vai trò cốt lõi trong việc định hướng tư tưởng, lan tỏa thông tin chính thống, “Tuổi trẻ Thanh Hóa” là một trong các trang fanpage của Tỉnh đoàn đang thu hút lượng lớn người theo dõi với 44.000 người; đã đăng tải gần 7.000 bài viết. Nội dung các bài viết, video, clip được đăng tải, chia sẻ tập trung nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh niên trong phòng, chống tin xấu, độc trên không gian mạng; hướng dẫn nhận biết thông tin đối với một số vấn đề nóng, vấn đề nhạy cảm đang được dư luận xã hội quan tâm; đăng tải câu chuyện về thanh niên ứng xử văn minh trên không gian mạng, câu chuyện thanh niên sống đẹp, gương người tốt, việc tốt, đất và người xứ Thanh...

Anh Lưu Gia Huy, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Qua theo dõi các thông tin, bài viết trên fanpage “Tuổi trẻ Thanh Hóa” của Tỉnh đoàn, tôi được nắm bắt thêm nhiều thông tin bổ ích về các hoạt động ý nghĩa, thiết thực của tổ chức đoàn. Các thế lực thù địch thường lợi dụng đặc điểm tâm lý non trẻ, thiếu kinh nghiệm và sự nhẹ dạ của thanh, thiếu niên để xuyên tạc thông tin, lôi kéo và kích động nhằm chống phá Đảng và Nhà nước trên không gian mạng. Do vậy, khi được trang bị thêm các kỹ năng nhận diện, chúng tôi sẽ vững vàng, bản lĩnh hơn trong cuộc chiến phòng chống các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh, nhấn mạnh: "Việc ứng dụng công nghệ và sử dụng nền tảng MXH đã trở thành một công cụ, kênh truyền thông hữu hiệu để tổ chức đoàn phổ biến, chia sẻ rộng rãi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước; hoạt động của tổ chức đoàn. Từ đó củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời khuyến khích đoàn viên thanh niên sử dụng MXH an toàn, thông minh, nhất là chỉ chia sẻ, bình luận những thông tin được dẫn nguồn chính thống”.

Mỗi một bạn trẻ cần nâng cao trách nhiệm trong sử dụng MXH bằng việc thực hiện nghiêm Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; Kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ; Không bình luận, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng; Không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tích cực phát hiện, phản ánh các thông tin xấu độc, sai sự thật đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Xét về mặt tích cực, MXH cũng chính là một trong các kênh truyền thông chính sách hữu ích. Tuy nhiên, MXH cũng là không gian lý tưởng dễ bị các thế lực thù địch sử dụng là công cụ chủ yếu để tuyên truyền chống phá, xuyên tạc, kích động quần chúng Nhân dân. Vì vậy, việc sử dụng MXH cũng đòi hỏi sự cẩn trọng và quản lý chặt chẽ để các thông tin được chia sẻ là đáng tin cậy và không gây ra sự nhầm lẫn hoặc bất ổn trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Lê Phượng