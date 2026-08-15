Tinh thần Nghị quyết 57 trong công tác Đảng ở xã vùng biên

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang từng bước được cụ thể hóa trong hoạt động của các tổ chức đảng ở xã vùng biên Sơn Điện. Từ những cuốn sổ, tập hồ sơ giấy... được thay thế bằng các ứng dụng số, cho thấy công nghệ số đang dần trở thành công cụ thiết thực, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt, quản lý đảng viên ở cơ sở.

Cán bộ xã Sơn Điện tập trung rà soát, chuẩn hóa, số hóa hồ sơ đảng viên.

Từ tiện ích số trong sinh hoạt chi bộ

Ở Chi bộ bản Na, hành trình đưa công nghệ số vào sinh hoạt Đảng bắt đầu từ người đứng đầu. Với nhiều năm công tác trong ngành giáo dục và có kinh nghiệm về công nghệ thông tin, ông Hà Văn Nhiệt, bí thư chi bộ bản trực tiếp hướng dẫn các đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. “Chi bộ bản Na hiện có 74 đảng viên, trong đó phần lớn là người cao tuổi. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ được triển khai từng bước, bắt đầu từ những thao tác đơn giản, phù hợp với khả năng tiếp cận của từng người”, ông Nhiệt chia sẻ.

Theo ông Nhiệt, sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết 57, chi bộ đã triển khai các ứng dụng công nghệ số, trong đó có Sổ tay đảng viên điện tử. Cùng với tổ công nghệ số, chi bộ đến từng hộ, từng đảng viên, nhất là các đảng viên lớn tuổi, hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

Ban đầu, không ít đảng viên còn lúng túng khi mở ứng dụng, tìm tài liệu hay thực hiện các thao tác trên điện thoại. Nhưng qua nhiều lần hướng dẫn, công nghệ dần trở nên gần gũi, trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực trong sinh hoạt Đảng. Tài liệu phục vụ sinh hoạt được gửi trước để đảng viên chủ động nghiên cứu. Các nghị quyết, văn bản mới được cập nhật nhanh hơn. Một số nội dung như điểm danh sinh hoạt, nhận tài liệu, nộp Đảng phí và các thủ tục của Đảng được thực hiện trên môi trường số.

Bà Lò Thị Luận, đảng viên Chi bộ bản Na, chia sẻ: “Sau khi cài đặt Sổ tay đảng viên, tôi thấy thuận lợi hơn trong một số phần việc như, điểm danh sinh hoạt, nộp Đảng phí, nhận tài liệu, văn bản từ cấp trên; qua đó giúp cập nhật thông tin nhanh chóng, kịp thời”.

Đến nỗ lực “số hóa” hồ sơ đảng viên

Việc số hóa hồ sơ đảng viên đang tạo ra bước chuyển căn bản trong phương thức quản lý tại Đảng bộ xã Sơn Điện. Đảng bộ xã hiện có 515 đảng viên, sinh hoạt tại 14 tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện Chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ đảng viên.

Để xử lý khối lượng hồ sơ lớn bảo đảm tiến độ, Đảng ủy xã huy động cán bộ làm việc ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ; đồng thời chuẩn bị máy tính, máy quét, đường truyền internet và các điều kiện cần thiết phục vụ quá trình số hóa. Công việc được triển khai đồng thời ở nhiều khâu, từ rà soát, phân loại hồ sơ, kiểm tra thông tin đến quét, cập nhật và lưu trữ dữ liệu. Trong đó, việc đối chiếu, kiểm tra hồ sơ thông tin của từng đảng viên được thực hiện một cách cẩn trọng nhằm bảo đảm dữ liệu sau số hóa đầy đủ, chính xác, thống nhất.

Ông Đỗ Xuân Ngọc, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Sơn Điện, cho biết: Khối lượng hồ sơ cần rà soát, số hóa tương đối lớn. Đơn vị đã phân công cán bộ theo hướng rõ người, rõ việc, tổ chức làm cả ngày nghỉ, ngoài giờ, phấn đấu hoàn thành trước thời gian, kế hoạch được giao. Việc số hóa hồ sơ không đơn thuần là chuyển tài liệu giấy sang dữ liệu điện tử. Quan trọng hơn, quá trình này tạo nền tảng để thay đổi phương thức quản lý đảng viên, từ việc phụ thuộc vào hồ sơ giấy sang quản lý, tra cứu, cập nhật trên cơ sở dữ liệu số.

Theo ông Ngọc, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57, Ban Xây dựng Đảng xã đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đến cán bộ, đảng viên; đồng thời thành lập các tổ chuyển đổi số, từng bước đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Xã có kế hoạch hỗ trợ máy tính cho các bí thư chi bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Ở một xã vùng biên, địa bàn rộng, nhiều thôn, bản cách xa trung tâm, việc ứng dụng công nghệ trong công tác Đảng vẫn còn không ít trở ngại về hạ tầng, thiết bị và kỹ năng sử dụng, nhất là đối với đảng viên lớn tuổi. Song, bằng sự nỗ lực và những cách làm phù hợp, các tiện ích số đang từng bước trở thành công cụ thiết thực, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả quản lý đảng viên ở cơ sở.

Bài và ảnh: Đình Giang