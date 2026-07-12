Tam Lư hỗ trợ sinh kế giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Thay vì hỗ trợ mang tính ngắn hạn, những năm gần đây, xã Tam Lư tập trung giúp hộ nghèo xây dựng sinh kế phù hợp, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhờ vốn chính sách và sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ dân xã Tam Lư đầu tư chăn nuôi hiệu quả, vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh Hà Văn Thái, ở bản Tình là một trong những hộ được hưởng lợi từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trước đây, cuộc sống của gia đình luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Năm 2023, anh được hỗ trợ gà giống, đồng thời tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, đàn gà phát triển tốt và cho thu nhập sau mỗi lứa xuất bán. Từ nguồn vốn tích lũy cùng khoản vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, anh tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo. Anh Hà Văn Thái chia sẻ: “Nhờ được hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật và vay vốn ưu đãi, gia đình tôi có điều kiện mở rộng sản xuất. Cuộc sống từng bước ổn định hơn, có thêm điều kiện chăm lo cho các con và tiếp tục phát triển kinh tế".

Không chỉ gia đình anh Thái, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã cũng đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ để phát triển chăn nuôi, từng bước tạo sinh kế ổn định. Theo UBND xã Tam Lư, từ năm 2023 đến hết năm 2025, thực hiện Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, địa phương đã hỗ trợ 440 hộ dân mua con giống với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ gần 2,27 tỷ đồng, người dân đối ứng hơn 1,8 tỷ đồng. Nhiều mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho các hộ tham gia.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, Tam Lư chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và giao thương. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đời sống người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 6,67%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/năm.

Hiện nay, địa phương tiếp tục triển khai mô hình chăn nuôi gà ri và vịt cổ xanh tại các bản Hạ, Tình và Lầu với tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng. Dự án có sự tham gia của 270 hộ nghèo và cận nghèo, kỳ vọng tạo thêm sinh kế, giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Phạm Bá Chiến, Chủ tịch UBND xã Tam Lư cho biết: “Điều quan trọng nhất là nhận thức của người dân đã có sự thay đổi. Nhiều hộ không còn trông chờ, ỷ lại mà chủ động vay vốn, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ những hộ có nhu cầu và quyết tâm phát triển kinh tế, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn, mở rộng sản xuất và thoát nghèo bền vững".

Bài và ảnh: Nguyễn Cường