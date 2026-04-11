Tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” nơi vùng cao

Trong hành trình “Trồng người” đầy gian nan nhưng cao quý, có những nhà giáo lặng lẽ cống hiến bằng cả trái tim và lòng nhiệt huyết. Cô giáo Đào Thị Hường, giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Phụng 1 là một trong những tấm gương như thế.

Cô giáo Đào Thị Hường trong giờ lên lớp.

Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, cô được phân công công tác tại Trường Tiểu học Bát Mọt 1 thuộc xã biên giới Bát Mọt còn nhiều khó khăn. Những ngày đầu đứng lớp, cô phải đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất, giao thông cách trở, đời sống người dân còn nghèo, học sinh (HS) chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em có nguy cơ bỏ học. Cô đã cùng đồng nghiệp đến từng thôn, bản cách trường hàng chục cây số để vận động các em ra lớp.

Hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục với 4 lần chuyển đơn vị công tác, cô giáo Đào Thị Hường luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy. Cô tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng giúp giờ học trở nên sinh động, khơi dậy niềm say mê học tập của HS. Cô còn tận tâm trong công tác bồi dưỡng HS giỏi, trực tiếp ôn luyện cho hàng trăm lượt HS đoạt giải cấp huyện, nhiều HS đoạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đồng thời, cô cũng hỗ trợ rất nhiều đồng nghiệp trong đơn vị và ngành giáo dục huyện Thường Xuân (cũ) nâng cao chuyên môn, góp phần xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh.

Trong những năm qua cô đã có 8 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 3 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ trong các hội đồng chuyên môn. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô giáo Đào Thị Hường nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2012 cô vinh dự được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia.

Âm thầm cống hiến, tận tụy với nghề, hết lòng vì HS thân yêu, cô giáo Đào Thị Hường xứng đáng là tấm gương sáng trong phong trào dạy và học. Hiện cô đang được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” năm 2026.

Bài và ảnh: Khắc Công