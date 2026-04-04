Tạm dừng đóng kinh phí công đoàn tối đa 12 tháng khi doanh nghiệp gặp khó khăn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về tài chính công đoàn, trong đó đáng chú ý là cơ chế tạm dừng đóng kinh phí công đoàn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn.

Theo quy định, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xem xét tạm dừng đóng kinh phí công đoàn khi gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, tái cơ cấu, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh. Điều kiện là phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 30 ngày trở lên hoặc bị thiệt hại trên 50% giá trị tài sản.

Đáng chú ý, thời gian tạm dừng đóng được tính theo tháng và không quá 12 tháng. Hết thời hạn này, đơn vị phải tiếp tục đóng kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành.

Việc xem xét cho phép tạm dừng đóng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động cấp tỉnh quyết định trên cơ sở hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối tài chính công đoàn.

Quy định mới được kỳ vọng góp phần giảm áp lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động và ổn định việc làm cho người lao động trong bối cảnh khó khăn.

NDS