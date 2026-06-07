Hướng dẫn tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng thêm 8% từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 8%.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 14/2026/TT-BNV quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng.

Thông tư này quy định chi tiết việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, h và i khoản 1 Điều 1 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/7/2026, bao gồm đối tượng đang bị tạm dừng hưởng trước ngày 01/7/2026 mà từ ngày 01/7/2026 trở đi được tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các đối tượng sau:

1. Các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, h và i khoản 1 Điều 1 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP.(*)

2. Các đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/1995 (bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 01/01/1995, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động) sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng. (**)

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Điều 3 Thông tư quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng như sau:

1. Từ ngày 01/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại (*) được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026. Cụ thể:

2. Từ ngày 01/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại (**) được điều chỉnh như sau:

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng:

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này cao hơn 3.500.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng lên bằng 3.800.000 đồng/tháng:

3. Đối tượng đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp phục vụ theo quy định của pháp luật về BHXH trước ngày 01/7/2026 thì mức hưởng trợ cấp tuất hằng tháng từ ngày 01/7/2026 được tính theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026. Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành./.

Mai Nguyễn (Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ)