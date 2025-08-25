Tạm dừng chạy 3 chuyến tàu khách tuyến Bắc-Nam do ảnh hưởng cơn bão số 5

Thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, do ảnh hưởng bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki), đường sắt ngừng chạy 2 chuyến tàu NA1, NA2 (Hà Nội-Vinh) và tàu SE9 (Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh) khởi hành hôm nay (25/8) để đảm bảo an toàn hành khách, an toàn chạy tàu.

Cụ thể, giữa Hà Nội-Vinh (tỉnh Nghệ An), ngừng chạy tàu NA1 xuất phát Ga Hà Nội lúc 21h50; ngừng chạy tàu NA2 xuất phát Ga Vinh lúc 21h30; Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, ngừng chạy tàu SE9 xuất phát Ga Hà Nội lúc 12h50.

Hành khách có vé đi các chuyến tàu này được hoàn trả tại nhà ga đường sắt và không mất phí; thời hạn trả vé không quá 30 ngày (kể từ ngày ngừng chạy tàu).

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hiện trên tuyến Bắc-Nam vẫn còn các đôi tàu chạy qua các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ - các tỉnh bị ảnh hưởng lớn nhất do bão số 5 gồm: tàu khách Thống Nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE10, SE11/SE12; tàu khách Hà Nội-Đà Nẵng SE19/SE20.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 5.

Cụ thể, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu như cầu, đường dễ ngập, đoạn đèo dốc, khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở; sẵn sàng phương án dừng tàu, giãn tàu, tăng bo hoặc chuyển tải hành khách khi xảy ra ngập úng, sụt trượt, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện./.

Theo TTXVN