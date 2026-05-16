Tài xế vượt gác chắn đường sắt bị phạt 11 triệu đồng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa đề nghị xử phạt 11 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng với tài xế xe tải vượt gác chắn đường sắt khi đèn đỏ trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Triệu Lộc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Lê Văn L.

Theo đó, khoảng 9 giờ 5 phút ngày 13/5/2026, anh Lê Văn L., sinh năm 1979, trú tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 36H-019.xx lưu thông qua đường ngang tại Km155+725 tuyến đường sắt Bắc - Nam giao với đường tỉnh 526 thuộc địa bàn xã Triệu Lộc.

Mặc dù tín hiệu cảnh báo đã bật sáng, cần chắn tự động đang hạ xuống nhưng lái xe vẫn cố tình điều khiển phương tiện vượt qua đường ngang, dẫn đến va chạm làm gãy 1 cần chắn tự động.

Sự việc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi “thót tim” bởi thời điểm chiếc xe mắc lại trên đường ray, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt là rất lớn. Khi được người dân xung quanh cảnh báo, nhắc nhở, lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện đâm gãy cần chắn để rời khỏi khu vực đường ngang. Ít giây sau đó, đoàn tàu lưu thông qua vị trí trên an toàn.

Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Lê Văn L. về các hành vi “Vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng” và “Điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn”.

Quốc Hương