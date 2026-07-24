“Tai mắt số” từ Nhân dân

Được triển khai đồng bộ tại các xã biên giới, mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh” do Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa xây dựng đang biến mỗi chiếc điện thoại thông minh của người dân thành một “tai mắt số”. Nhờ tính năng bảo mật và tốc độ thông tin nhanh, hòm thư không chỉ giúp người dân yên tâm cung cấp nguồn tin có giá trị cho lực lượng biên phòng, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm từ sớm, từ xa.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh.

Trung Lý là xã biên giới của tỉnh có địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, từ lâu đã trở thành địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và tội phạm ma túy. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Trung Lý xác định việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Đơn vị đã chủ động tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật của Nhân dân, nhất là việc thực hiện nghiêm túc hiệp định, quy chế biên giới. Bản lĩnh chính trị của người dân được củng cố cũng là lúc lòng dân đồng thuận. Người dân đã chủ động cung cấp cho Đồn Biên phòng Trung Lý nhiều nguồn tin tố giác giá trị. Qua đó, giúp đơn vị nắm chắc tình hình và hỗ trợ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới.

Tuy nhiên, do tâm lý e ngại sợ bị lộ danh tính, sợ va chạm khi tố giác tội phạm, khiến không ít thông tin chưa được người dân phản ánh kịp thời. Do đó, mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh” bằng mã QR do đơn vị triển khai đã tạo thuận lợi cho người dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đồn Biên phòng Trung Lý đã tiếp nhận được 62 tin báo, trong đó có 28 tin có giá trị, 34 tin có tính chất tham khảo. Ông Giàng A Vành, bản Khằm, xã Trung Lý, cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý đã đến từng nhà dán mã QR, hướng dẫn bà con sử dụng hòm thư điện tử. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, bà con chỉ việc quét mã QR và gửi thông tin tố giác, danh tính người tố giác được bảo mật nên bà con rất yên tâm”.

Thiếu tá Đồng Ngọc Chiến, Đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Trung Lý, cho biết: “Xác định cần đổi mới hình thức, phương pháp trong công tác tuyên truyền, vận động trong công tác phòng, chống tội phạm, Đồn Biên phòng Trung Lý đã triển khai hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh dán tại các khu vực đông người qua lại, đăng tải trên mạng xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tố giác tội phạm. Thông qua hòm thư điện tử, người dân có thể gửi nội dung phản ánh, hình ảnh, video, tài liệu hoặc các bằng chứng liên quan đến những hành vi buôn bán ma túy, đánh bạc, lừa đảo, khai thác tài nguyên trái phép, vi phạm về môi trường, an toàn giao thông và nhiều loại tội phạm khác. Việc tiếp nhận thông tin dưới dạng số giúp rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan chức năng nhanh chóng sàng lọc, xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi cần thiết”.

Tại xã Pù Nhi, bên cạnh việc triển khai mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh”, Đồn Biên phòng Pù Nhi còn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua họp dân, sinh hoạt đoàn thể tại các bản. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi trực tiếp giải thích cho người dân hiểu ý nghĩa của việc tố giác tội phạm. Đồng thời, cam kết bảo vệ người cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật. Qua hàng chục nguồn tin từ hòm thư điện tử, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã kịp thời nắm bắt nhiều thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều vụ việc được phát hiện từ những tin tố giác, giúp đơn vị chủ động xác minh, xử lý hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững bình yên khu vực biên giới. Trung tá Lê Đình Thọ, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Pù Nhi, chia sẻ: “Giá trị lớn nhất của mô hình không chỉ ở số lượng nguồn tin được tiếp nhận, mà là việc đảm bảo tính ẩn danh của người tố giác tội phạm. Từ đó, hình thành ý thức trách nhiệm của người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Mỗi người dân giờ đây không chỉ là đối tượng được tuyên truyền, mà đã trở thành “tai mắt” của lực lượng biên phòng, chủ động phát hiện, phản ánh những biểu hiện bất thường ngay tại địa bàn mình sinh sống".

Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh không chỉ là công cụ tiếp nhận thông tin, mà còn là cầu nối giữa chính quyền, lực lượng chức năng và người dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Mỗi tin báo giá trị đều có thể trở thành mắt xích quan trọng giúp phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội từ sớm, góp phần bảo vệ bình yên địa bàn. Trong thời đại số, khái niệm “tai mắt của Nhân dân” không còn giới hạn ở những cuộc gặp trực tiếp hay những lá đơn viết tay. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh kết nối internet, mỗi người dân đều có thể trở thành một “tai mắt số”, chủ động cung cấp thông tin, đồng hành cùng lực lượng biên phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở. Mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh” vì thế không chỉ là giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, mà còn góp phần phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Lê Nụ