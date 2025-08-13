Tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc qua những bộ phim

Tối 12/8, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khai mạc đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Tặng hoa cho các nghệ sỹ, diễn viên của các đoàn làm phim. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk gồm: Phim tài liệu “Bay trên đôi cánh tự do,” “Người đồng hành đặc biệt,” do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất; Phim truyện “Ký ức Nam Xuân” do Công ty Cổ phần Phim Giải phóng sản xuất; Phim truyện “Bà già đi bụi,” “Đào, phở và Piano” do Công ty Cổ phần phim Truyện 1 sản xuất.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, đây là hoạt động văn hóa-điện ảnh ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp giải phóng đất nước.

Thông qua các bộ phim đầy cảm xúc về đề tài chiến tranh cách mạng và gia đình, khán giả sẽ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến khẳng định, thông qua các bộ phim tài liệu, phim truyện được chọn lọc trình chiếu trong đợt này, khán giả không chỉ được tiếp cận với những lát cắt sống động của lịch sử mà còn được truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước, lý tưởng sống đẹp, niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.

Đây cũng là dịp để cán bộ và nhân dân trong tỉnh nhìn lại 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - phong trào sâu rộng thể hiện vai trò chủ động, tích cực của mỗi người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự.

Trong đêm khai mạc, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ đội Biên phòng tỉnh, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và đông đảo người dân đã được giao lưu cùng các nghệ sỹ, diễn viên.

Nghệ sỹ ưu tú Minh Trang (diễn viên tham gia bộ phim “Bà già đi bụi”) chia sẻ: Những cảnh sông nước trong bộ phim “Bà già đi bụi” khiến chị gặp khó khăn. Tuy nhiên, được sự động viên của đoàn làm phim chị đã hoàn thành vai diễn của mình.

Đắk Lắk là nơi chị từng đến đóng phim nên khi trở về đây giao lưu với khán giả, chị rất xúc động. Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân của tỉnh đã đến tham dự chương trình giao lưu. Khán giả Đắk Lắk rất yêu sân khấu, yêu nghệ thuật.

Đợt phim được tổ chức tại các địa điểm: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Đại học Tây Nguyên từ ngày 7-13/8/2025./.

Theo TTXVN