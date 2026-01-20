Phim Việt đầu tiên dựa trên truyền thuyết Chử Đồng Tử sẽ công chiếu dịp Tết Nguyên đán

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử-Tiên Dung, bộ phim “Huyền tình Dạ Trạch” do Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội sản xuất sẽ ra rạp từ ngày 6/2 và khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp).

“Huyền tình Dạ Trạch” do Tôn Văn làm đạo diễn, thuộc thể loại huyền sử-lãng mạn. (Ảnh: NSX)

Thông tin trên gây chú ý bởi đây là lần đầu tiên một đài truyền hình mạnh dạn gia nhập “đường đua” phim Tết trên màn ảnh rộng và cũng là lần đầu tiên truyền thuyết về Chử Đồng Tử - một trong “tứ bất tử” của văn hóa tín ngưỡng Việt Nam (cùng Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương và Thánh Mẫu Liễu Hạnh) được đưa ra rạp.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Thánh Chử Đồng Tử là biểu tượng của đức tính hiếu thảo, lòng nhân hậu và khát vọng làm giàu vươn mình phồn vinh bằng con đường thương nghiệp.

Trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn, có hai người dám vượt qua ranh giới thân phận, định kiến và trật tự giai cấp để yêu nhau say đắm, từ đó thay đổi cả một cộng đồng, làm nên một trong những tình sử đẹp nhất của văn hóa Việt Nam.

Nhưng trong bộ phim này, tình yêu không phải đích đến duy nhất, mà trở thành khởi nguồn của một nền tảng văn hóa và một cộng đồng bền vững.

Bộ phim của đạo diễn Tôn Văn tái hiện hành trình từ lập nghiệp - đấu tranh sinh tồn - làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang, trong đó Chử Đồng Tử hiện lên như một biểu tượng: người tiên phong, dẫn dắt, giáo hóa muôn dân, đại diện cho tình yêu không chiếm hữu, không áp đặt mà lan tỏa tình yêu với sự công bằng, lòng nhân ái và ý chí kiến tạo cuộc sống phồn vinh.

Tạo hình của hai nhân vật chính. (Ảnh: NSX)

Phim được quay tại nhiều địa điểm mang giá trị cảnh quan-văn hóa đặc sắc. Trong đó nhiều cảnh quay được thực hiện trực tiếp tại Chử Xá (Hà Nội) nơi Chử Đồng Tử sinh ra và vùng đất đầm Dạ Trạch (Hưng Yên), nơi gắn liền với huyền tích của hai nhân vật chính là Chử Đồng Tử và Tiên Dung.

Đứng sau dự án là đạo diễn Tôn Văn (tham gia chuỗi phim “Vì tình yêu Hà Nội” ) và biên kịch Vũ Liêm ( “Đội điều tra số 7,” “Độc đạo,” “Biệt dược đen” ...) cùng họa sỹ tạo hình Nguyễn Thành Phong ( “Long Thần Tướng,” “Sát thủ đầu mưng mủ,” “Người hoá hổ” ...).

Phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Trọng Trinh, Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Bài Bình, Nghệ sỹ Ưu tú Văn Báu, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Chiều Xuân, nghệ sỹ Viết Liên... cùng dàn diễn viên trẻ: Nguyễn Xuân Phúc (Chử Đồng Tử), Lê Trần Thanh Tâm (Tiên Dung), Hoàng Kim Ngọc, Minh Tiệp, Trần Trung Kiên, Nguyễn Bảo Anh, Trương Minh Hoàng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt...

Ông Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc Đài Hà Nội cho biết đây là một dự án văn hóa-sáng tạo, góp phần lan tỏa các giá trị bản sắc dân tộc trong bối cảnh đương đại. Qua đó, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể hình dung trực quan hơn về không gian lịch sử và những giá trị cha ông để lại, bởi lịch sử tự thân không hề khô khan, điều quan trọng nằm ở cách kể chuyện sao cho hấp dẫn và có sức lan tỏa.

Thông qua dự án, Đài Hà Nội mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò nhà sản xuất tiên phong, đồng hành cùng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội và Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ./.

