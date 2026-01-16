Phim “Mưa đỏ” xuất sắc giành 3 giải Cánh diều Vàng năm 2025

Tối 15/1, tại Rạp Đại Nam (Hà Nội), Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Cánh diều 2025, với sự tham gia của đông đảo đại biểu, nghệ sỹ, diễn viên.

Đoàn phim “Mưa đỏ” nhận giải Cánh diều vàng 2025 cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, đã qua 22 mùa Giải Cánh diều, trong đó có 3 mùa Giải Cánh diều được tổ chức tại vùng biển Nha Trang, năm nay Cánh diều trở về với thủ đô Hà Nội, trở về với trái tim của những người yêu điện ảnh trong cả nước.

Tham gia Giải Cánh diều 2025 có 164 tác phẩm, bao gồm 15 phim truyện; 13 phim truyện truyền hình nhiều tập với 400 tập phim; 72 phim tài liệu; 10 phim khoa học; 24 phim hoạt hình và 30 phim ngắn của các tác giả trẻ tham gia tranh giải.

Theo Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, số lượng phim dự giải đã chứng tỏ rằng giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam thực sự thu hút những người làm nghề và thực sự là bệ phóng để rất nhiều các nghệ sỹ thành danh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh các đơn vị, cá nhân đoạt giải.

Ở hạng mục phim truyện điện ảnh, Giải Cánh diều Vàng thuộc về phim “Mưa đỏ” (Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Thái Huyền đạo diễn, Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất).

Đạo diễn phim “Mưa đỏ” cũng giành Giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh.

Giải Cánh diều Bạc tôn vinh các bộ phim: “Địa đạo: Mặt Trời trong bóng tối” (Bùi Thạc Chuyên đạo diễn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tunnels Film-Công ty Cổ phần Sản xuất phim Hoan Khuê sản xuất); “Tử chiến trên không” (Trần Quang Hàm (Hàm Trần) đạo diễn; Điện ảnh Công an Nhân dân và Công ty Cổ phần Galaxy Play sản xuất); “Chị dâu” (Khương Ngọc đạo diễn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Live On sản xuất).

Tại hạng mục phim truyền hình, giải Cánh diều Vàng thuộc về phim “Không thời gian,” Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Danh Dũng-Nguyễn Đức Hiếu đạo diễn, Trung tâm Phim truyền hình-Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Hạng mục phim ngắn, Giải Cánh diều Vàng tôn vinh phim “Mầm nhớ” (Bùi Đức Anh đạo diễn; Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội sản xuất). Cánh diều Bạc thuộc về phim “Mắt nhắm mắt mở” (Lý Chí Vĩ đạo diễn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Truyền thông và Giải trí KAO sản xuất); phim “Tận hưởng những gian truân” (Trần Nhựt Long đạo diễn; Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất).

Hạng mục phim tài liệu, Giải Cánh diều vàng thuộc về phim “7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị” (Đào Duy Từ, Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Vinh Khoa đạo diễn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất).

Giải Cánh diều Bạc được trao cho các phim: “Tiếng nói của Lương tri” (Phạm Thùy Linh đạo diễn; Ban Truyền hình Đối ngoại-Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất); phim “Nguyễn Hồng Nhị - Nhớ bầu trời năm ấy” (Hoàng Thơi đạo diễn; Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp với gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân-Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị sản xuất); phim “Đông Sơn miền ký ức” (Nghệ sỹ Nhân dân Lưu Quỳ đạo diễn; Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất).

Hạng mục phim khoa học, Giải Cánh diều Vàng thuộc về phim “Sếu có về phương Nam” (Đỗ Đại Tín đạo diễn, Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất).

Giải Cánh diều Bạc thuộc về phim “Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội” (Hà Xuân Trường đạo diễn; Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất); phim “Sự sống ở Vườn quốc gia Côn Đảo” (Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Hoài Nam đạo diễn; Ban Chuyên đề-Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất).

Hạng mục phim hoạt hình, Giải Cánh diều Vàng thuộc về phim “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội” (Nguyễn Thị Mai Phương đạo diễn; Công ty Cổ phần CinePlus sản xuất).

Giải Cánh diều Bạc được trao cho phim “Chú bé loắt choắt” (Vũ Duy Nam đạo diễn; Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất); phim “Trở về” (Đoàn Anh Kiệt đạo diễn; Công ty Cổ phần dịch vụ văn hóa truyền thông Sáng Ý sản xuất); phim “Trạng Quỳnh nhí - Truyền thuyết Kim Ngưu” (Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Lâm Tùng đạo diễn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Alpha Studio Việt Nam sản xuất)...

Ban tổ chức cũng trao một số giải cá nhân cho các nghệ sỹ xuất sắc. Trong đó, Giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh thuộc về Tuấn Trần, vai Hoan, phim “Mang mẹ đi bỏ;” Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh thuộc về diễn viên Hồng Đào, vai Lê Thị Hạnh, phim “Mang mẹ đi bỏ” và Việt Hương, vai bà Nhị, phim “Chị dâu.”

Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh thuộc về Nguyễn Phương Nam, vai Tạ, phim “Mưa đỏ”; Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh thuộc về Trần Ngọc Thu Trang, vai Kiều, phim “Nụ hôn bạc tỷ.”

Các giải cá nhân hạng mục phim truyền hình gồm Giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình thuộc về Nguyễn Mạnh Trường, vai Trung tá Đại, phim “Không thời gian”; Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình thuộc về Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Quý, vai bà Trúc, phim "Hoa sữa về trong gió."

Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình thuộc về Nghệ sỹ Ưu tú Trần Thái Sơn, vai Cường gà, phim “Có anh nơi ấy bình yên”; Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình thuộc về Phạm Thị Bích Ngọc, vai: Miên, phim “Không thời gian.”

Ban tổ chức cũng trao Giải Diễn viên triển vọng phim truyện truyền hình cho Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, vai Hà An, phim “Cha tôi, người ở lại”; Diễn viên triển vọng phim truyện điện ảnh được trao cho Lâm Thanh Mỹ, vai: Su (tuổi 16), phim "Cục vàng của ngoại.”

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải Biên kịch xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Thiết kế mỹ thuật xuất sắc... cho các nghệ sỹ ở các hạng mục tham dự giải./.

