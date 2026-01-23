Phim giờ vàng VTV ẩn chứa nhiều bất ngờ với diễn viên “bốn chân” đóng vai chính

Lần đầu tiên phim giờ vàng VTV có sự xuất hiện của một diễn viên “bốn chân” đảm nhận vai chính, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.

Diễn viên Thanh Sơn (phải) và Coddy trong buổi họp báo ra mắt phim. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đó là chú chó Coddy trong phim “Đồng hồ đếm ngược” phát sóng vào 20h thứ Năm, Sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 29/1.

“Đồng hồ đếm ngược” bám theo hành trình của Thành, một thanh niên loay hoay đủ nghề ở thành phố, để theo đuổi giấc mơ làm diễn viên. Nhiều biến cố xảy ra cùng lúc khiến Thành tuyệt vọng tìm đến cái chết.

Coddy - chú chó mà Thành chuộc ra từ lò mổ, đã cứu sống anh. Thành đột nhiên “nói chuyện” được với Coddy và có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác.

“Siêu năng lực” ấy trở thành gánh nặng khi Thành phát hiện thời gian sống của mẹ mình chỉ còn được tính bằng ngày. Thành tìm mọi cách để “luân chuyển” sự sống cho mẹ mình và bước vào một hành trình với những người đồng đội không giống ai: Linh Chi, cô gái khiếm thính, một IT hacker thông minh, mạnh mẽ, mang trong mình nhiều tổn thương nhưng chưa từng bỏ cuộc; và đặc biệt nhất, Coddy trở thành “mắt xích” then chốt trong những “nhiệm vụ của Thần chết” nhằm kéo dài sự sống cho mẹ Thành.

Đây là lần hiếm hoi trên màn ảnh Việt, một chú chó không chỉ là thú cưng hay yếu tố gây cảm xúc, mà trở thành nhân vật trung tâm của câu chuyện. Tình bạn đặc biệt giữa Thành và Coddy, điều kỳ lạ khi họ hiểu được tiếng nhau, mối duyên phận lạ lùng khiến họ luôn xuất hiện bên nhau trong những thời khắc sinh tử, khiến cho “Đồng hồ đếm ngược” luôn có những cú twist vào lúc không ngờ nhất.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như Thanh Sơn, Hoàng Hà, Lan Phương, Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh, Nghệ sỹ Ưu tú Linh Huệ, Quách Thu Phương, Bình An, Yến My...

Đây là bộ phim đầu tiên trong dòng phim chất lượng Mini-series của Trung tâm Phim truyền hình (Đài truyền hình Việt Nam) được công bố ngày 22/1.

Theo ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, dòng phim Mini-series ra đời với mong muốn tiếp cận tệp khán giả đa dạng và hiện đại hơn. Đây là dòng phim chất lượng cao, có độ dài từ 16-20 tập, được chú trọng đầu tư với những đề tài, thể loại ít được khai thác hoặc thậm chí chưa từng xuất hiện, dám thể nghiệm cách kể chuyện mới mẻ, nhân vật độc đáo, chú trọng nâng cao trải nghiệm cảm xúc người xem.

Đây có thể coi là bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược nội dung khi ưu tiên những bộ phim có ý tưởng mới lạ, đề cao tính hiện đại, cấu trúc chặt chẽ, nhịp điệu nhanh, cách kể chuyện giàu tính điện ảnh đồng thời là nỗ lực đổi mới để tiệm cận xu hướng thưởng thức nội dung nhanh, đồng thời vẫn giữ chân khán giả đòi hỏi sự sâu sắc trong thông điệp và hình thức thể hiện mới mẻ.

Mỗi bộ phim là một thế giới riêng biệt, một câu chuyện được kể gọn ghẽ, chặt chẽ nhưng vẫn đủ sức lay động, để lại dư âm dài lâu.

Ba bộ phim được lựa chọn khởi đầu cho dòng phim chất lượng miniseries là “Đồng hồ đếm ngược” của đạo diễn Bùi Tiến Huy, “Lời hứa đầu tiên” của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và “Lửa trắng” của đạo diễn Bùi Quốc Việt.

Nếu “Đồng hồ đếm ngược” là hành trình sinh-tử, thì “Lời hứa đầu tiên” mở ra một thế giới hoàn toàn khác: Hậu trường đời sống hoa hậu.

Với dàn diễn viên gồm các gương mặt trẻ triển vọng và dàn người mẫu lấn sân sang phim ảnh như Huyền Trang, Linh Sơn, Mỹ Duyên, Việt Hoàng, Maya, Á hậu Quỳnh Anh..., bộ phim mang đến một câu chuyện giàu kịch tính, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa: Ai cũng có cơ hội để hoàn thiện bản thân sau những vấp ngã. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất, tình yêu thương và bao dung của gia đình là động lực để cùng nhau vượt qua sóng gió.

Một bộ phim khác cũng nằm trong dòng phim chất lượng mini-series là “Lửa trắng” mở ra một thế giới ngầm nơi đường dây ma tuý hoạt động như một tập đoàn đa cấp toàn cầu.

Bộ phim được thực hiện với sự hỗ trợ chặt chẽ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công An, từ khâu kịch bản cho đến sản xuất, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình huống phá án hấp dẫn, kịch tính và những đại cảnh mãn nhãn và đầy chất điện ảnh.

Dàn diễn viên cũng là một điểm cộng của “Lửa trắng” khi quy tụ những gương mặt tên tuổi như Thu Quỳnh, Duy Hưng, Việt Hoa, Nghệ sỹ Ưu tú Hồ Phong.../.

Theo TTXVN