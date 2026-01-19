“Avatar” khẳng định sức hút vượt trội, “Zootopia 2” lập kỷ lục lịch sử hoạt hình

Bất chấp sự cạnh tranh từ nhiều tác phẩm mới ra rạp trong kỳ nghỉ lễ Martin Luther King Jr., “bom tấn” khoa học viễn tưởng “Avatar: Fire and Ash” của đạo diễn James Cameron tiếp tục khẳng định sức hút vượt trội khi giữ vững ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần thứ 5 liên tiếp.

Một cạnh trong "Avatar: Fire and Ash." (Nguồn: Avatar)

Theo số liệu do các hãng thống kê công bố tối 18/1, bộ phim thu về khoảng 13,3 triệu USD trong dịp cuối tuần qua, và nếu tính cả ngày nghỉ lễ, doanh thu 4 ngày cuối tuần đạt 17,2 triệu USD.

Tổng doanh thu tại thị trường Mỹ-Canada của “Avatar: Fire and Ash” hiện đã lên tới hơn 367 triệu USD, trong khi doanh thu toàn cầu vượt mốc 1,3 tỷ USD, đưa tác phẩm này trở thành bộ phim thứ tư trong sự nghiệp của đạo diễn James Cameron chạm mốc tỷ USD, sau “Titanic” và hai phần “Avatar” trước đó.

Lấy bối cảnh hành tinh Pandora, phim tiếp tục theo chân Neytiri (Zoe Saldana đóng) và Jake Sully (Sam Worthington thủ vai) trong cuộc đối đầu với mối đe dọa mới, đẩy gia đình và cả hệ sinh thái Na’vi vào hiểm họa chưa từng có.

Giới chuyên môn nhận định, đà bền bỉ của “Avatar: Fire and Ash” cho thấy thương hiệu này vẫn là “con gà đẻ trứng vàng” của hãng Disney và 20th Century.

Ở vị trí thứ hai là “28 Years Later: The Bone Temple” - phần mới của loạt phim kinh dị hậu tận thế, với doanh thu ra mắt khoảng 13 triệu USD (dự kiến đạt 15 triệu USD nếu tính cả kỳ nghỉ lễ).

Dù nhận được tới 93% đánh giá tích cực từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes nhưng bộ phim vẫn chưa đạt kỳ vọng phòng vé, đặc biệt khi được đầu tư tới 63 triệu USD và ra rạp chưa đầy một năm sau phần trước. Một số nhà phân tích cho rằng việc phát hành quá dày đã ảnh hưởng đến sức bật của thương hiệu.

Trong khi đó, “Zootopia 2” tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ khi đứng thứ 3 với gần 9 triệu USD ở tuần công chiếu thứ 8.

Đáng chú ý, bộ phim đã chính thức trở thành tác phẩm hoạt hình có doanh thu cao nhất lịch sử theo thống kê của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA), với tổng doanh thu toàn cầu vượt 1,7 tỷ USD, qua đó vượt qua “Inside Out 2.” Thành tích này giúp “Zootopia 2” trở thành bộ phim thứ 9 ăn khách nhất mọi thời đại trên toàn cầu.

Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về “The Housemaid” - phim tâm lý kinh dị có kinh phí thấp nhưng doanh thu toàn cầu đạt gần 250 triệu USD - và “Marty Supreme” - tác phẩm của A24 có doanh thu cao nhất lịch sử của hãng này tại thị trường Bắc Mỹ, vượt qua “Everything Everywhere All at Once.”

Đáng chú ý, hai phần kinh điển của “Lord of the Rings” cũng được tái phát hành và vẫn lọt top 10, cho thấy sức hút lâu dài của các thương hiệu điện ảnh lớn.

Giới quan sát nhận định, thị trường phòng vé Bắc Mỹ đầu năm 2026 đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét: các thương hiệu lớn tiếp tục thống trị, trong khi phim mới dù được đánh giá cao vẫn gặp khó nếu không có chiến lược phát hành và tiếp thị phù hợp.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1.Avatar: Fire and Ash - 13,3 triệu USD 2. 28 Years Later: The Bone Temple - 13 triệu USD 3. Zootopia 2 – 8,8 triệu USD 4. The Housemaid - 8,5 triệu USD 5. Marty Supreme - 5,5 triệu USD 6. Primate - 5 triệu USD 7. Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 3,6 triệu USD 8. Greenland 2: Migration - 3,4 triệu USD 9. Anaconda - 3,2 triệu USD 10. Lord of the Rings: The Two Towers - 2,4 triệu USD.

Theo TTXVN