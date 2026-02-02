Đưa khu công nghiệp số 16 trở thành động lực phát triển cho xã Thanh Kỳ

Kiểm tra thực tế vị trí quy hoạch Khu công nghiệp số 16 tại xã Thanh Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, góp phần từng bước thay đổi diện mạo địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra thực tế vị trí quy hoạch Khu công nghiệp số 16 trên địa bàn xã Thanh Kỳ.

Chiều ngày 2/2, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với cán bộ chủ chốt xã Thanh Kỳ về việc triển khai khu công nghiệp số 16 trên địa bàn.

Kiểm tra thực tế vị trí quy hoạch Khu công nghiệp số 16 trên địa bàn xã Thanh Kỳ và hệ thống hạ tầng liên quan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đánh giá: Việc triển khai Khu công nghiệp số 16 có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, góp phần từng bước thay đổi diện mạo địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Trong điều kiện tiềm năng phát triển của xã Thanh Kỳ còn hạn chế, cả về cảnh quan, tài nguyên khoáng sản và nguồn lực con người, việc đầu tư xây dựng Khu công nghiệp số 16 không chỉ mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn tạo xung lực mới để địa phương phát triển theo hướng bền vững, lâu dài.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với sự đồng thuận, thống nhất cao của Nhân dân xã Thanh Kỳ, cùng hệ thống hạ tầng giao thông hiện có, khả năng kết nối liên vùng giữa Khu công nghiệp số 16 với tỉnh Nghệ An, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu vực lân cận là rất lớn; đồng thời bảo đảm các điều kiện về hạ tầng năng lượng, nước sạch, việc triển khai dự án đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí cũng khẳng định: Xét trên tổng thể, Khu công nghiệp số 16 phù hợp với quy hoạch tỉnh Thanh Hóa và quy hoạch vùng, bảo đảm không trùng lặp; nguồn lực tài chính phục vụ triển khai dự án đã được cân đối, phù hợp với lộ trình và phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn.

Quốc Hương