[E-Magazine]: Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa “chào sân” phim truyền hình với “Tiệm trà Hạnh phúc”

Tập 1 của "Tiệm trà Hạnh phúc" chính là màn “chào sân”, là minh chứng cho thấy: Truyền hình địa phương hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm giải trí chất lượng, bắt kịp xu hướng hiện đại mà vẫn giữ trọn bản sắc quê hương.

Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Quang Chiến – Thùy Dung và kịch bản của đồng tác giả Quang Chiến – Minh Quyên, bộ phim không chọn những đề tài đao to búa lớn mà len lỏi vào cuộc sống đời thường từ câu chuyện trong một gia đình trẻ hiện đại.

Hoàng – nhân vật chính – là hiện thân của nhiều người đàn ông hiện nay: Đầy tự trọng và luôn muốn là trụ cột vững chắc. Cảnh tượng Hoàng sáng sáng vẫn mặc vest chỉnh tề nhưng thực chất là đến quán trà ông Minh để thay đồ shipper đi giao hàng đã tạo nên một tình huống vừa hài hước, vừa chua xót.

Sáu tháng thất nghiệp là sáu tháng anh sống trong sự lén lút: giấu giếm xem trộm điện thoại khi có đơn hàng, bất ngờ quay xe bắt gặp vợ trên đường đi giao hàng. Những chi tiết này được khai thác rất đời thường, khiến khán giả không khỏi bật cười nhưng cũng cảm thấy nghẹn ngào cho cái khó, cái khổ khó nói thành lời của "cánh mày râu" thời hiện đại.

Cú va chạm định mệnh tại Tiệm trà Hạnh phúc khi Hoàng giao hàng cho khách lại bắt gặp đúng vợ mình có mặt ngay lúc đó là nút thắt đắt giá nhất tập phim. Sự trách mắng của người vợ không phải vì chồng nghèo đi hay kém cỏi, mà vì anh đã chọn cách đối mặt một mình thay vì cùng cô gánh vác.

Đến đây, thông điệp cốt lõi của bộ phim được khơi gợi một cách đầy nghệ thuật: "Chát trước, ngọt sau, đấy mới là Tiệm trà Hạnh phúc". Giống như quy trình pha một ấm trà ngon, hôn nhân cũng phải đi qua vị đắng chát của gian khó mới thấu hết vị ngọt của sự bao dung.

Sự ra mắt của "Tiệm trà Hạnh phúc" là một cột mốc quan trọng, chứng minh năng lực sáng tạo đa dạng của đội ngũ người làm báo của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa. Không còn là những bài học khô khan, thông điệp về sự yêu thương và sẻ chia của các cặp vợ chồng trẻ được truyền tải nhẹ nhàng, thấm đẫm hơi thở cuộc sống.

Với sự đầu tư chỉn chu từ khâu kịch bản đến diễn xuất, “Tiệm trà Hạnh phúc” hứa hẹn sẽ là "món ăn tinh thần" mới mẻ, mở đường cho những dự án phim mới. Hãy cùng thưởng thức tập 1 để cảm nhận vị "ngọt hậu" từ tâm huyết của những người làm truyền hình xứ Thanh./.

Biên tập: Văn Hùng

Hình ảnh: Trích từ phim “Tiệm trà hạnh phúc” và do đồng nghiệp cung cấp

Đồ họa và trình bày: Văn Hùng