Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 2): Những trụ cột kiến tạo tăng trưởng

Mỗi doanh nghiệp nhà nước đang đảm nhận một “mắt xích” quan trọng trong chuỗi giá trị của nền kinh tế. Khi những “đầu tàu” này vận hành hiệu quả, sức lan tỏa sẽ không chỉ dừng ở tăng trưởng GRDP hay thu ngân sách mà còn tạo dựng nền tảng cho một mô hình phát triển bền vững, hiện đại và có sức cạnh tranh cao theo đúng tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW (NQ79).

Công nhân Truyền tải điện Thanh Hóa kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tại Trạm biến áp 220kV Nông Cống. Ảnh: Minh Hằng

"Đầu tàu" tạo lan tỏa cho nền kinh tế

Công ty CP Xi măng VICEM Bỉm Sơn là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), doanh nghiệp nhiều năm giữ vị trí quan trọng trong ngành xi măng Việt Nam. Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp, công ty còn tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, thúc đẩy phát triển các ngành vận tải, khai thác nguyên liệu, cơ khí và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiều thập kỷ qua, Công ty CP Xi măng VICEM Bỉm Sơn đã khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp công nghiệp chủ lực của tỉnh Thanh Hóa, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp và bảo đảm việc làm cho người lao động. Với công suất sản xuất khoảng 4 triệu tấn xi măng mỗi năm, doanh nghiệp duy trì vị thế là một trong những thương hiệu xi măng hàng đầu Việt Nam, cung ứng sản phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Năm 2025, sản lượng sản xuất clinker của Công ty CP Xi măng VICEM Bỉm Sơn ước đạt 2,846 triệu tấn; tổng sản lượng xi măng nghiền tại nhà máy đạt 3,072 triệu tấn; tổng sản phẩm tiêu thụ đạt trên 4,045 triệu tấn; tổng doanh thu của Vicem Bỉm Sơn đạt trên 3.696 tỷ đồng. Cùng năm, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 48,2 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 117,9 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đại diện Công ty CP Xi măng VICEM Bỉm Sơn cho biết: “Năm 2026, công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh bảo đảm tính khả thi và sát thực tế với mục tiêu sản xuất 2,918 triệu tấn clinke, tăng 2,5%; tổng sản lượng tiêu thụ đạt trên 4,289 triệu tấn, tăng 6% so với thực hiện năm 2025. Để hoàn thành những mục tiêu trên, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy và phương thức quản lý, nâng cao tinh thần chủ động, linh hoạt trong điều hành; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra".

Một trong những điều kiện tiên quyết để Thanh Hóa thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp là hạ tầng điện ổn định. Những năm qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành và cung cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh. Không chỉ đầu tư hạ tầng, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và xây dựng lưới điện thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành. Hiện nay, 100% trạm biến áp 110kV trên địa bàn đã vận hành không người trực; hệ thống SCADA, giám sát từ xa, điều khiển tự động và các nền tảng quản trị số được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thời gian xử lý sự cố và tối ưu vận hành hệ thống.

Tuy nhiên, trước tốc độ tăng trưởng mạnh của công nghiệp và đô thị hóa, áp lực lên hệ thống điện ngày càng lớn. Nhiều khu vực có tốc độ tăng phụ tải cao đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng công suất, chống quá tải và nâng cao độ linh hoạt của hệ thống điện. Nếu hạ tầng điện không được đầu tư đồng bộ, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án công nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường đầu tư.

Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa đồng loạt tổ chức ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện năm 2026.

Nhận diện sớm yêu cầu đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung đầu tư mạnh cho hạ tầng điện theo hướng đi trước đón đầu tăng trưởng. Từ năm 2024 đến nay, nhiều công trình đường dây và trạm biến áp 110kV đã được hoàn thành, đưa vào vận hành đúng tiến độ, góp phần nâng cao năng lực truyền tải và khả năng cấp điện tại các khu vực trọng điểm. Điện lực Thanh Hóa không chỉ bảo đảm “mạch máu” năng lượng cho nền kinh tế mà còn là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, phù hợp với mục tiêu NQ79 về xây dựng doanh nghiệp nhà nước quản trị hiện đại trên nền tảng số. Năm 2025, tổng sản lượng điện thương phẩm toàn công ty đạt 8.747,89 triệu kWh, doanh thu trên 17.772 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 85,5 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong năm 2025, công ty đã khởi công 118 dự án, đóng điện 109 dự án, vượt 30% kế hoạch giao.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi xác định chuyển đổi số và hiện đại hóa lưới điện là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển công nghiệp và đời sống Nhân dân. Năm 2026, công ty tiếp tục triển khai 150 dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, gồm 10 dự án 110kV và 140 dự án trung, hạ áp cùng nhiều công trình đầu tư khác. Đến nay toàn bộ 67 công trình được giao hoàn thành và đã được đóng điện. Ngành điện sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh".

Đổi mới quản trị để tạo động lực phát triển mới

Điểm mới nổi bật của NQ79 không chỉ nằm ở việc xác định rõ các ngành, lĩnh vực ưu tiên mà còn đặt ra yêu cầu nâng cấp toàn diện mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, đến năm 2030, toàn bộ doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện quản trị doanh nghiệp hiện đại trên nền tảng số; các tập đoàn, tổng công ty áp dụng đầy đủ nguyên tắc quản trị của OECD; tăng cường minh bạch, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, doanh nghiệp nhà nước phải tiên phong trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa đồng loạt tổ chức ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện năm 2026.

Tỉnh Thanh Hóa đang vươn lên trở thành một cực tăng trưởng ở khu vực Bắc Trung bộ - tinh thần của nghị quyết càng có ý nghĩa thiết thực khi nhiều doanh nghiệp nhà nước đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, hạ tầng và thu hút đầu tư. Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành đầu tàu tăng trưởng với sự hiện diện của nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng, cấp nước, môi trường, điện lực, khai thác và quản lý tài sản công vẫn giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm cung ứng các dịch vụ thiết yếu, góp phần ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy một số doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế về năng lực quản trị, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thích ứng với cơ chế thị trường. Một số đơn vị còn chậm đổi mới phương thức điều hành, chưa phát huy hết hiệu quả nguồn vốn và tài sản được giao. Đây là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ nếu muốn doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành lực lượng dẫn dắt phát triển.

NQ79 đã đưa ra những định hướng quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch và chuyên nghiệp. Đối với Thanh Hóa, việc áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý tài chính và quản trị rủi ro sẽ giúp các doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.

Tinh thần của NQ79 đang mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó doanh nghiệp nhà nước không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mà còn trở thành “đầu tàu” dẫn dắt đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững. Với nền tảng công nghiệp đã được hình thành, Thanh Hóa có điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu này, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Hoàng Lan

(Còn nữa)