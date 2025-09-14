Taekwondo gây dựng lại vị thế, sẵn sàng bứt phá

Sau khoảng thời gian đầy khó khăn trong việc tìm kiếm thành tích tại các đấu trường, những năm qua với sự đầu tư trọng điểm, khoa học, đổi mới cả về công tác huấn luyện lẫn tuyển chọn vận động viên (VĐV), Taekwondo Thanh Hóa đã vươn mình tìm lại vị thế vốn có.

VĐV taekwondo Thanh Hóa tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh với sự hướng dẫn của HLV.

Taekwondo Thanh Hóa từng có những giai đoạn rực rỡ với các thế hệ võ sĩ tài năng, mang về niềm tự hào và thành tích đáng ngưỡng mộ trên đấu trường quốc tế. Nổi tiếng nhất là cặp VĐV anh em Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Trọng Cường. Nguyễn Văn Hùng từng 5 lần vô địch SEA Games, vô địch châu Á, giành HCB ASIAD, HCB Cúp thế giới và 2 lần được tham gia Olympic (năm 2000 và 2004). Người em trai Nguyễn Trọng Cường cũng có bộ sưu tập thành tích đáng nể với 4 lần vô địch SEA Games, vô địch châu Á, giành HCĐ ASIAD.

Thế nhưng sau đó bộ môn thế mạnh này của thể thao thành tích cao Thanh Hóa đã trải qua một thời gian dài loay hoay tìm lại ánh hào quang. Nếu như tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VII, năm 2014 taekwondo vẫn giành tới 5 HCV thì sau đó thành tích lại giảm sút nghiêm trọng trên mọi đấu trường. Lúc này những nhà quản lý thể thao tỉnh nhà đã phải nhìn nhận lại cách đầu tư, tìm giải pháp phù hợp để taekwondo lấy lại vị thế. Việc đổi mới công tác đào tạo, xây dựng lại lực lượng được đặt ra cấp thiết và không ai khác, hai VĐV kỳ cựu Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Trọng Cường được giao trọng trách làm huấn luyện viên (HLV).

Theo HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng khó khăn nhất chính là việc tuyển chọn VĐV để xây dựng lực lượng. Vì chưa có hệ thống bài bản từ cơ sở lên tuyến tỉnh, việc tuyển chọn lâu nay chủ yếu chỉ dựa vào chiều cao của học sinh các trường. Tuy nhiên là môn thể thao thiên về thể lực và va chạm nên rất nhiều phụ huynh băn khoăn khi cho con theo học. Những năm gần đây, các đơn vị mạnh trong cả nước cũng đã đẩy mạnh việc “săn tìm” VĐV tại tỉnh khiến việc tuyển chọn VĐV càng trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó điều kiện tập luyện hạn chế, trong đó có những thiếu thốn về cơ sở vật chất, các phương tiện thi đấu hiện đại như giáp điện tử cùng sự đầu tư về nhiều mặt đã ảnh hưởng đến phong độ, hiệu quả tập luyện và thi đấu của VĐV. Ngoài ra, có quá ít giải đấu trong nước để VĐV tham gia, các giải này cũng chưa đủ chất lượng để tạo ra các cuộc tranh tài đúng chuẩn quốc tế.

Trước những khó khăn đó, ban huấn luyện tích cực tìm kiếm và tuyển chọn những VĐV trẻ tốt nhất ở từng nội dung để tạo ra tính kế thừa. Bên cạnh đó là thay đổi linh hoạt những giáo án, môi trường tập và bảo đảm điểm rơi phong độ của các VĐV đúng vào thời gian thi đấu.

Xác định rõ định hướng nâng cao chất lượng, ngành thể thao tỉnh thường xuyên tạo điều kiện để đội tuyển Taekwondo tham gia các giải đấu để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, điều rất cần thiết trong các môn đối kháng Olympic.

Sau thời gian dài gây dựng, hiện bộ môn có 2 HLV và 25 VĐV, trong đó có 8 VĐV tuyến tỉnh, 11 VĐV tuyến trẻ và 6 VĐV năng khiếu. Với sự định hướng và chiến lược đào tạo hợp lý, hiệu quả, taekwondo đã có bước phát triển mạnh mẽ những năm gần đây cả về phong trào lẫn thành tích cao. Ngoài những VĐV đã khẳng định tên tuổi và có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia như: Nguyễn Thị Hương, Phạm Ngọc Châm, Bùi Mai Phương, Lê Khánh Huyền, Lang Thị Yến Nhi, bộ môn còn sở hữu lứa VĐV trẻ, năng khiếu chất lượng và có chiều sâu như: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Lê Văn Hai, Lê Thị Phương Anh...

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, taekwondo Thanh Hóa đã gặt hái được những thành tích ấn tượng với nhiều huy chương tại các giải quốc gia, quốc tế. Năm 2023, đội tuyển giành được 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia; giành 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ tại Giải taekwondo vô địch các câu lạc bộ (CLB) quốc gia; 4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch Taekwondo các CLB quốc tế. Năm 2024 các VĐV giành được 4 HCV, 4 HCB tại Giải vô địch taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia; 4 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch taekwondo các CLB quốc gia. Năm 2025 đội tuyển đã giành 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ tại Giải vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia; 1 HCV, 1 HCĐ tại Giải vô địch taekwondo quốc gia; 2 HCV, 1 HCĐ tại Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á.

Theo HLV Nguyễn Trọng Cường, những thành tích đó không phải là kết quả tức thời, mà là thành quả của quá trình đầu tư bài bản, nghiêm túc và có định hướng. Các VĐV trẻ cho thấy sự tiến bộ khi được bộ môn tạo điều kiện, trao cơ hội thi đấu các giải trẻ toàn quốc và quốc tế. Đây cũng được xem là sự chuẩn bị cho tương lai của đội tuyển, đặc biệt là hướng tới những sân chơi cao hơn như giải châu Á, thậm chí Olympic trong tương lai không xa, mà gần nhất là hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 và SEA Games 33.

“Chinh phục các đấu trường quốc tế lớn là việc khó, đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ trong đầu tư dài hạn. Chúng tôi mong muốn có sự quan tâm, đầu tư tốt hơn từ ngành thể thao tỉnh nhà. Trước mắt, với ban huấn luyện, giải pháp căn cơ vẫn là đổi mới huấn luyện, tìm VĐV giỏi qua công tác tuyển chọn, tập huấn, thi đấu, kết hợp đầu tư trọng điểm và phát huy tinh thần, nghị lực khổ luyện của cả thầy và trò. Theo đó, bộ môn sẽ chủ động, mạnh dạn lựa chọn những VĐV thực sự tài năng, có khả năng đạt HCV, để có chế độ đầu tư đặc biệt. Từ việc đầu tư trọng điểm, tăng cường tập huấn, tôi tin tưởng rằng môn võ này sẽ sớm mang về những thành tích vang dội, xứng tầm là môn Olympic thế mạnh trong lịch sử từ trước tới nay của thể thao Thanh Hóa”, HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Bài và ảnh: Anh Tuân