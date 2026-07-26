Sức sống nghề dệt thổ cẩm ở Chung Sơn

Nghề dệt thổ cẩm tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy từ lâu đã trở thành niềm tự hào của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Bằng tình yêu và sự tâm huyết với nghề truyền thống, các bà, các chị ở bản Chung Sơn không chỉ tạo nên những tấm vải thổ cẩm đặc sắc, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống mà còn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Người dân bản Chung Sơn gìn giữ và phát huy nghề dệt thổ cẩm.

Theo các bà cao tuổi trong bản Chung Sơn, nghề dệt thổ cẩm của người Thái có từ lâu đời, được người dân trong bản gìn giữ và phát huy cho đến ngày nay. Trước kia, hầu hết phụ nữ trong bản đều biết dệt. Những sản phẩm được làm ra không chỉ thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ Thái mà còn lan tỏa tình yêu nghề truyền thống cho thế hệ trẻ trong bản. Dưới tác động của nền kinh tế thị trường, nhiều người trẻ trong bản dần xa rời nghề dệt truyền thống, khiến nét văn hóa đặc sắc này có nguy cơ mai một và thất truyền.

Để gìn giữ và phát huy nghề dệt thổ cẩm, tháng 9/2024, bản Chung Sơn đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) dệt thổ cẩm với 30 thành viên tham gia. Ngoài việc cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ kỹ thuật dệt, CLB còn tích cực truyền nghề cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, số lượng người biết dệt thổ cẩm ở bản ngày càng tăng lên. Hiện nay, bản Chung Sơn có hơn 100 phụ nữ biết dệt, thạo nghề, trong đó 30 hộ gia đình đã trang bị khung dệt riêng để sản xuất hàng hóa bán ra thị trường, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chị Hà Thị Nung, thành viên CLB dệt thổ cẩm ở bản Chung Sơn, chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã yêu nghề dệt thổ cẩm. Khi lớn lên, tôi được bà và mẹ hướng dẫn kỹ thuật dệt. Sau một thời gian, tôi đã biết dệt thành thạo các sản phẩm. Nhìn những thành quả do chính bàn tay mình làm ra, tôi càng có thêm động lực để học tập và nâng cao tay nghề. Hiện nay, nhiều người trẻ không còn mặn mà với nghề truyền thống. Vì vậy, tôi tham gia CLB dệt thổ cẩm của bản vừa để thỏa mãn niềm đam mê, vừa có điều kiện truyền nghề lại cho bà con trong bản. Nhìn thấy mọi người có ý thức học nghề, tôi tự hứa với lòng mình sẽ nỗ lực hết sức để góp phần gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của ông cha”.

Hiện nay, bản Chung Sơn có nhiều hộ dân đang duy trì nghề dệt thổ cẩm. Các sản phẩm của các hộ dân trong bản đã đáp ứng nhu cầu thị trường. Dù hiệu quả kinh tế chưa cao nhưng việc phát triển nghề dệt thổ cẩm ở bản đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.

Ông Lữ Văn Nâm, trưởng bản Chung Sơn, cho biết: “Để gìn giữ và phát huy nghề dệt thổ cẩm, bản Chung Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo tồn bản sắc dân tộc. Đồng thời, ban quản lý bản sẽ tích cực vận động chị em tham gia CLB dệt để được các nghệ nhân truyền nghề. Tuy nhiên, để nghề dệt thổ cẩm của bản phát triển bền vững, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ và tìm kiếm đầu ra ổn định. Đây sẽ là động lực lớn giúp bà con gắn bó với nghề, chủ động sáng tạo nhiều mẫu mã mới, từ đó nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống”.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn