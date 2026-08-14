Những mốc son trên hành trình “thập kỷ khai hoa” của Fansipan

Phía sau cột mốc 10 triệu lượt khách là hành trình của một giấc mơ được chạm tới, một vùng đất chuyển mình và một biểu tượng Việt Nam được thế giới gọi tên.

Mười năm trước, những cabin đầu tiên rời ga, nhẹ nhàng lướt qua đại ngàn Hoàng Liên để đưa du khách về phía đỉnh thiêng. Ít ai biết, trong hành trình tưởng như nhẹ tênh ấy là gần 800 ngày đêm gian khó, là mồ hôi, ý chí và niềm tin của hàng nghìn con người đã mở một con đường chưa từng có lên “Nóc nhà Đông Dương”.

Mười năm sau, Fansipan đón vị khách thứ 10 triệu. Một cột mốc rạng rỡ. Nhưng phía sau con số ấy không chỉ là 10 triệu lượt người đã đến, mà còn là hàng triệu giấc mơ chạm đỉnh được hiện thực hóa; là hành trình Sa Pa chuyển mình mạnh mẽ; là văn hóa Tây Bắc được gìn giữ, tiếp nối; và là một biểu tượng Việt Nam ngày càng được thế giới biết đến.

“Thập kỷ khai hoa” của Fansipan cũng là lời hồi đáp cho lời hứa năm nào của Sun Group với vùng đất Sa Pa: không chỉ dựng xây một công trình hạ tầng, mà kiến tạo một động lực phát triển, một điểm đến mang tầm vóc quốc tế và một niềm tự hào bền vững cho nhiều thế hệ.

Cùng chúng tôi nhìn những mốc son đáng nhớ trên hành trình 10 năm đầy tự hào của cáp treo Fansipan (2016-2026) quan những bức ảnh lịch sử.

Lễ khởi công Dự án quần thể Du lịch Fansipan - Sa Pa ngày 02/11/2013.

Cuối năm 2013, Sun Group vừa đi qua chặng đường nhọc nhằn tại Bà Nà. Giữa bối cảnh nguồn lực eo hẹp và bài toán cáp treo 3 dây đắt đỏ gấp 3 lần công nghệ cũ, quyết định dấn thân vào Fansipan được tiếp sức bởi một thông điệp lay động: “Bọn em hãy làm điều gì đó cho đất nước, cho thế hệ mai sau, đừng chỉ tính đến lợi nhuận”. Lễ khởi công ngày 02/11/2013 với tổng vốn đầu tư ban đầu 4.400 tỷ đồng chính là khoảnh khắc lời hứa với non sông bắt đầu được hiện thực hóa.

Lễ đặt đá khởi công Chùa Bảo An vào năm 2014.

Ngày 20/09/2014, lễ đặt đá khởi công Chùa Bảo An diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Viên đá đầu tiên đặt xuống chân núi đánh dấu điểm khởi đầu cho hành trình kiến tạo Quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh Fansipan.

Khoảnh khắc những sợi cáp được hợp lưu.

Cuối năm 2015, những sợi cáp cuối cùng được hợp lưu. Các kỹ sư Việt Nam và chuyên gia nước ngoài lặng lẽ kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết lần cuối trước ngày vận hành. Sau gần 800 ngày đêm, giấc mơ đã ở ngay trước mắt - nhưng trước khi một cabin được phép rời ga, mọi mắt xích đều phải tuyệt đối an toàn.

Lễ khánh thành hệ thống cáp treo Fansipan.

Sáng ngày 02/02/2016, hệ thống cáp treo Fansipan chính thức cắt băng khánh thành. Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (GWR) đã trao 2 kỷ lục thế giới: Tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới (6.292,5 m) và Tuyến cáp treo 3 dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1.410 m). Đây là quả ngọt đền đáp cho gần 800 ngày đêm miệt mài của hàng nghìn con người.

02/02/2016 - Giấc mơ Fansipan thành hiện thực.

Giây phút những cabin đầu tiên rời ga, nhẹ nhàng lướt qua thung lũng Mường Hoa tiến về đỉnh thiêng, toàn bộ đội ngũ kỹ sư và công nhân nghẹn ngào chấn động. Tất cả gian khổ, những đêm buốt giá chọc tuyết, những cuộn cáp oằn lưng người giờ đây đã được gói gọn trong một hành trình vận hành êm ru và nhẹ tênh.

Từ ngày 02/02/2016, việc chạm tay vào “Nóc nhà Đông Dương” không còn là đặc quyền của những đôi chân dẻo dai. Cụ già, em nhỏ hay bất kỳ ai cũng có thể hiện thực hóa ước mơ ngắm nhìn non sông từ đ ộ cao 3.143 m.

Sáu trăm bậc đá và một ý chí không dễ vỡ.

Anh Vũ Ngọc Anh (sinh năm 1987) - người từng gãy xương 150 lần do căn bệnh xương thủy tinh đã đến Fansipan bằng cáp treo và tự mình vượt qua 600 bậc đá để chạm đỉnh vào ngày 29/02/2016. Từng bậc đá bước qua bằng một cơ thể mắc bệnh xương thủy tinh, nhưng Ngọc Anh đã khẳng định ý chí phi thường có thể biến điều không thể thành có thể. Fansipan đã trở thành nơi biểu tượng cho những nghị lực sống phi thường.

Lễ thượng cờ và khai trương công trình Cột cờ Fansipan.

Cột cờ Fansipan cao 25 m được dựng ở độ cao 3.141 m bằng đá xanh nguyên khối. Ngày 13/01/2017, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự lễ thượng cờ và khai trương công trình. Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển mây, đỉnh cao nhất Đông Dương chính thức trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng tự hào dân tộc.

Ngọn lửa từ đỉnh núi.

Ngay sau kỳ tích Thường Châu, ngày 11/02/2018, các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan và trao ngọn đuốc chiến thắng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Ngọn lửa trao đi giữa ngàn mây đã kết nối những trái tim quả cảm vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Hát Quốc ca ở nơi gần trời nhất.

Sau khi trở về từ đấu trường World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã thực hiện nghi lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan. Giai điệu Tiến Quân Ca cất lên giữa chốn bồng bềnh mây núi mang lại cảm xúc vinh quang vô bờ bến, trở thành kỷ niệm không thể nào quên của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Từ một tuyến cáp đến một điểm đến của thế giới.

Trong 10 năm qua, Sun World Fansipan Legend liên tục được vinh danh tại World Travel Awards (WTA) với các danh hiệu cao quý như “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới” và “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới”. Những danh hiệu cao quý này góp phần đưa Sa Pa từ một điểm đến trầm lặng trở thành ngọn hải đăng du lịch thu hút du khách toàn cầu.

Mười triệu du khách, mười triệu câu chuyện.

Ngày 20/06/2026, Sun World Fansipan Legend chính thức chạm mốc đón vị khách thứ 10 triệu (chị Irish Jane Tituag, quốc tịch Philippines). Con số 10 triệu lượt khách sau 10 năm vận hành là câu trả lời trọn vẹn nhất cho niềm tin ngày khởi công: Khi một đỉnh cao được mở lối bằng tình yêu và trách nhiệm, hàng triệu giấc mơ sẽ tìm thấy đường lên.

Một thập kỷ trôi qua nhanh như một chớp mắt đối với lịch sử, nhưng đủ để Sun World Fansipan Legend khắc ghi tên mình vào thần thoại du lịch Việt Nam. Từ những dấu chân mở lối gian khổ ngày nào trong rừng sâu Hoàng Liên, một công trình kỳ tích đã mọc lên, mang theo niềm tự hào và khát vọng vươn xa của người Sun Group. Hành trình “Khai hoa” 10 năm đã khép lại một chương rực rỡ, để sẵn sàng mở ra những chặng đường chinh phục mới phía trước!

Tùng Dương (LN)