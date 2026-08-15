Sun Group tài trợ Thanh Hóa bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra vào tối 1/9 tại 2 điểm là Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, Sun Group sẽ tài trợ thời lượng bắn khoảng 15 phút mỗi điểm, từ 21h15 đến 21h30 ngày 1/9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa là đơn vị tiếp nhận, bảo quản và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định. Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật hấp dẫn tại các địa điểm trình diễn pháo hoa.

Hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ người dân và du khách, đồng thời làm phong phú thêm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Thanh Hóa trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026 thu hút hơn 10.000 lượt du khách. Ảnh: Ánh Dương

Trước đó, Sun Group cũng là đơn vị tài trợ, đồng hành tổ chức nhiều chương trình, sự kiện lớn tại Thanh Hóa, tiêu biểu là Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn - một trong những hoạt động văn hóa, du lịch mang dấu ấn đặc trưng của địa phương mỗi dịp mùa hè, kéo dài liên tục từ năm 2019 đến nay.

Riêng năm 2026, Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn thu hút hơn 10.000 người tham dự với chuỗi chương trình nghệ thuật, âm nhạc và pháo hoa được đầu tư quy mô. Sự kiện mở đầu cho mùa cao điểm du lịch hè xứ Thanh, đóng góp vào kết quả tăng trưởng du lịch ấn tượng.

Du khách xem nhạc nước tại quảng trường biển Sầm Sơn. Ảnh: Ánh Dương

Không chỉ hiện diện tại các sự kiện văn hóa, du lịch, Sun Group còn ghi dấu ấn tại Thanh Hóa với những công trình, dự án được đầu tư bài bản, tạo nên hệ sinh thái lưu trú, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng chất lượng cao. Trong đó, Quảng trường Biển và trục cảnh quan lễ hội Sầm Sơn với hệ thống nhạc nước hiện đại đã trở thành điểm hẹn của nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội và hoạt động giải trí quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Một sản phẩm du lịch khác mang dấu ấn Sun Group là công viên nước Sun World Sam Son - tổ hợp vui chơi giải trí quy mô bậc nhất miền Bắc. Với hệ thống 14 trò chơi nước cùng các trải nghiệm ẩm thực đa dạng, công viên mang đến nhiều lựa chọn vui chơi, giải trí cho các nhóm du khách, từ gia đình có trẻ nhỏ đến những người yêu thích trải nghiệm mạnh. Bên cạnh đó, quần thể du lịch “Huyền Tích Am Tiên” tại núi Nưa đang được triển khai, khi hoàn thành hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến tâm linh nổi tiếng bậc nhất xứ Thanh.

Tổ hợp giải trí Sun World Sam Son hấp dẫn du khách dịp hè. Ảnh: Ánh Dương

Trong thời gian tới, Sun Group sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương triển khai các dự án lớn để nâng tầm du lịch xứ Thanh. Sự hiện diện của các nhà đầu tư lớn như Sun Group đã và đang tạo thêm động lực để Thanh Hóa tăng tốc, hướng tới mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách trong năm 2026 và đặt nền tảng cho những mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Lương