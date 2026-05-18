Sầu riêng Việt Nam đón tin vui từ thị trường tỷ dân Ấn Độ

Những quy định mới về Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật từ Ấn Độ được xem là tín hiệu tích cực cho xuất khẩu sầu riêng Việt Nam.

Riêng trong quý 1/2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt khoảng 221,7 triệu USD, tăng tới 230% so với cùng kỳ. (Nguồn: Vietnam+)

Theo thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) mới của Ấn Độ, nước này đang dự thảo sửa đổi quy định kiểm dịch thực vật đối với thực vật nhập khẩu, trong đó sầu riêng tươi của Việt Nam sẽ không phải khai báo bổ sung trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và không áp dụng điều kiện nhập khẩu đặc biệt.

Thông tin trên được Văn phòng SPS Việt Nam công bố trong báo cáo cập nhật các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật từ ngày 1/5 đến 15/5 của các thành viên WTO.

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho ngành sầu riêng Việt Nam, giúp giảm bớt thủ tục và tạo thuận lợi hơn cho xuất khẩu.

Tuy nhiên, quy định hiện vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến đến ngày 3/7 nên doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi trước khi triển khai kế hoạch thương mại lớn với thị trường này.

Ấn Độ là thị trường tỷ dân lớn thứ 2 sau Trung Quốc. Do đó, việc sầu riêng Việt Nam vượt qua các yêu cầu kỹ thuật để tiếp cận thị trường này là tín hiệu rất tích cực.

Xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 221,7 triệu USD

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đã tăng trưởng bứt phá cả về lượng và giá trị dù chưa vào chính vụ. Thị trường xuất khẩu sầu riêng cũng ngày càng được mở rộng gắn với xây dựng thương hiệu.

Riêng trong quý 1/2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt khoảng 221,7 triệu USD, tăng tới 230% so với cùng kỳ. Mức tăng về giá trị cao hơn tốc độ tăng về sản lượng cho thấy ngành hàng này đang từng bước chuyển dịch từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng.

Một trong những điểm sáng thời gian qua là sự bứt phá của mặt hàng sầu riêng đông lạnh. Nếu năm 2024, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh của nước ta mới chỉ đạt hơn 4.600 tấn thì sang năm 2025 đã tăng vọt lên hơn 91.000 tấn - mức tăng bứt phá gần 20 lần.

Đáng chú ý, ngoài thị trường truyền thống, sầu riêng Việt Nam đang gia tăng hiện diện tại nhiều thị trường khó tính. Xuất khẩu sầu riêng sang Hoa Kỳ tăng hơn 107%, Hàn Quốc tăng gần 262%, Australia tăng hơn 40% và Nhật Bản tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Vẫn còn nhiều nỗi lo

Theo nhiều doanh nghiệp, Trung Quốc vẫn là thị trường chính khi thu mua khoảng 90% lượng sầu riêng tươi xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên các chính sách về kiểm soát, thu mua thường thiếu ổn định nên giá cũng bấp bênh.

Sầu riêng nhiễm Cadimi, vàng O vượt ngưỡng vẫn còn là nỗi lo, đây là một trong các nguyên nhân khiến việc xuất khẩu đi Trung Quốc thời gian gần đây gặp khó dẫn đến giá rớt. Ngoài ra, nguồn cung ngày càng tăng và việc trùng mùa với Thái Lan cũng khiến giá sầu riêng thiếu ổn định.

Trước đó, hồi đầu tháng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng phát đi thông báo cho biết hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp nhiều khó khăn; trong đó, nổi bật là tình trạng ách tắc ở khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành rà soát toàn diện; đồng thời chủ động làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường và tháo gỡ ngay các vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản. Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Cùng với việc tăng cường quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương phải chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý tăng cường năng lực, nhân lực và trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm; qua đó bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất khẩu, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi gây khó khăn, chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng cần rà soát, cảnh báo các vùng trồng có nguy cơ ô nhiễm Cd cao; hướng dẫn địa phương áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp (sử dụng phân bón, nước, hóa chất...) đúng quy trình nhằm giảm thiểu nguy cơ, đáp ứng quy định của thị trường tiêu thụ.

Không chỉ vậy, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý vùng trồng, quy trình canh tác cũng như quy trình kiểm dịch thực vật đối với hàng xuất khẩu; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập./.

Theo Vietnam+

​