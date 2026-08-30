Sức lan tỏa từ phong trào hiến đất làm đường ở Nguyệt Ấn

Trước đây, tuyến đường từ thôn Bằng đi thôn Nguyệt Tân là đường đất, mặt đường hẹp, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại cũng như giao thương hàng hóa của Nhân dân. Được sự quan tâm của Nhà nước, sự đồng thuận của Nhân dân, tuyến đường này được nâng cấp, mặt đường được mở rộng lên 5,5m, lề đường mỗi bên rộng 0,75m. Hiện nay, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui, phấn khởi của mọi người.

Tuyến đường từ thôn Bằng đi thôn Nguyệt Tân, xã Nguyệt Ấn được bê tông kiên cố giúp Nhân dân đi lại, giao thương thuận lợi.

Ông Phạm Văn Huệ, thôn Bằng - hộ tiêu biểu hiến đất làm đường của xã Nguyệt Ấn, chia sẻ: “Được cán bộ xã thông tin tuyến đường này được nâng cấp và mở rộng, tôi đã bàn bạc với các thành viên trong gia đình để hiến đất làm đường. Giờ đây nhìn các cháu học sinh đi lại thuận tiện, xe tải chở hàng hóa, nông sản của bà con đi lại dễ dàng, tôi hạnh phúc vì đã đóng góp một phần công sức xây dựng quê hương”.

Từ tháng 8/2025 đến nay, người dân thôn Bằng đã hiến hơn 18.000m2 đất để làm đường giao thông và hàng trăm ngày công lao động. Tuyến đường được bê tông hóa không chỉ làm diện mạo của thôn ngày càng đổi thay mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Nguyệt Ấn ngày càng phát triển.

Là xã miền núi có giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhận thức rõ điều này, Đại hội Đảng bộ xã Nguyệt Ấn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định xây dựng kết cấu hạ tầng là 1 trong 5 chương trình trọng tâm. Để hiện thực hóa nghị quyết, xã Nguyệt Ấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện, huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng các tuyến đường nội thôn, liên thôn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường. Theo báo cáo của UBND xã Nguyệt Ấn, từ tháng 8/2025 đến nay, xã có 448 hộ dân hiến đất với tổng diện tích đất hiến hơn 50.000m2 để thực hiện 26 dự án, công trình giao thông, tổng mức đầu tư hơn 97 tỷ đồng.

Hiện nay, các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ làm cho diện mạo của Nguyệt Ấn có nhiều đổi thay mà tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, tiêu thụ nông, lâm sản, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. Tỷ lệ đường nội thôn, liên thôn của xã được cứng hóa, bê tông đạt gần 63%.

Ông Lê Bá Ngà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Ấn, chia sẻ: “Hiện nay, phong trào hiến đất làm đường của xã Nguyệt Ấn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân. Để có được kết quả này, Đảng ủy xã Nguyệt Ấn đã chỉ đạo các chi bộ, ban công tác mặt trận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhận thấy rõ lợi ích của việc mở rộng đường, Nhân dân đã sẵn sàng hiến đất và tài sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng cải tạo, nâng cấp tuyến giao thông. Với mục tiêu cứng hóa gần 80% đường giao thông vào năm 2030, xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đồng thời vận động Nhân dân hiến đất và đóng góp ngày công để nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã".

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn