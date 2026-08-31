Lam Sơn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Với quyết tâm đưa nghị quyết (NQ) của đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng ủy, chính quyền xã Lam Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Từ sự đóng góp của Nhân dân, 100% tuyến đường giao thông thôn Thọ Xương được bê tông hóa, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đảng bộ xã Lam Sơn hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng với hơn 1.700 đảng viên. Xác định việc đưa NQ vào thực tiễn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động theo hướng sát cơ sở, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lam Sơn, cho biết: “Sau sáp nhập, địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, song với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ xã luôn đặt mục tiêu xây dựng bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”.

Từ NQ của đảng, nhiều nhiệm vụ cụ thể đã được các chi bộ triển khai hiệu quả, gắn với thực tiễn đời sống Nhân dân. Theo trưởng thôn Thọ Xương Nguyễn Chí Thoại, ngay sau khi NQ được ban hành, chi bộ đã kịp thời họp bàn, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của thôn, tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thôn đã vận động Nhân dân trồng, chăm sóc hơn 25ha cây ăn quả; phát triển 15 gia trại tổng hợp và hơn 37ha lúa. 100% tuyến đường giao thông được bê tông hóa; 4km hàng rào xanh được duy trì, cắt tỉa thường xuyên, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Điểm nổi bật trong thực hiện NQ ở Lam Sơn là tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Trong nông nghiệp, xã đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, địa phương đã tích tụ, tập trung 25,3ha đất để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đạt 66% kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt 69 tấn, bằng 57,5% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp, tiểu- thủ công nghiệp và các nghề truyền thống được duy trì ổn định; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ từng bước phát triển, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.

Chương trình XDNTM tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường, xây dựng hạ tầng. Tiêu biểu, 19 hộ dân thôn Xuân Tân đã hiến hơn 6.000m2 đất để triển khai dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung.

Cùng với phát triển kinh tế, Lam Sơn tập trung quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và đầu tư hạ tầng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt. Tính đến đầu tháng 8/2026, xã đã giải phóng 5,8ha đất, đạt 76,12% kế hoạch tỉnh giao; đồng thời giải phóng 11,8ha đất theo NQ Đảng ủy, HĐND xã giao, đạt 78,12%.

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được tăng cường trên các phương tiện truyền thông, nền tảng số và thông qua các chương trình liên kết du lịch của tỉnh. Qua đó, hình ảnh Lam Kinh được quảng bá rộng rãi, thu hút hơn 30.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu và hành hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được kiện toàn, hoạt động nền nếp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được tăng cường. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%, với 1.686/1.686 hồ sơ.

Những kết quả đạt được sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy sự chủ động, quyết liệt của Đảng bộ xã Lam Sơn trong cụ thể hóa NQ của đảng bằng những việc làm thiết thực, hướng đến phục vụ Nhân dân và nâng cao đời sống Nhân dân. Từ những kết quả bước đầu, Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Lam Sơn ngày càng phát triển, văn minh, bền vững.

Bài và ảnh: Phan Nga