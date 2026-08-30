Sức mạnh đoàn kết cộng đồng ở Yên Trường

Với người dân xã Yên Trường, sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tình làng, nghĩa xóm “tối lửa, tắt đèn có nhau” luôn là nét đẹp văn hóa được giữ gìn và vun đắp qua nhiều thế hệ. Để rồi hôm nay, truyền thống ấy đã trở thành nền tảng thúc đẩy sự phát triển của xã trên mọi mặt đời sống - xã hội.

Tiết mục văn nghệ của người dân xã Yên Trường.

Tại một buổi luyện tập văn nghệ, thể thao tại nhà văn hóa thôn Tam Đa, niềm vui hiện rõ trên nét mặt của các cụ già cho đến những em nhỏ, ai nấy hân hoan trong không khí đầm ấm, hòa thuận tình làng, nghĩa xóm. Bà Nguyễn Thị Yên, bí thư chi bộ thôn, cho biết: “Thôn hiện có 933 hộ, với 3.578 nhân khẩu. Từ bao đời nay, người dân ở đây luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và các công việc chung, hay việc ma chay, cưới hỏi. Cũng nhờ đó, mà các hoạt động, phong trào của thôn luôn dẫn đầu toàn xã, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao”.

Nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa khang trang, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thể thao. Thôn cũng đã thành lập đội văn nghệ quần chúng thường xuyên tập luyện để biểu diễn phục vụ người dân và các sự kiện của địa phương. Phong trào thể dục - thể thao của thôn cũng phát triển mạnh ở các bộ môn như, bóng chuyền hơi, bóng đá... thu hút được nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia. Từ đó, góp phần hình thành nên nếp sống văn minh, lành mạnh, tăng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó, mà tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn luôn đạt trên 97%.

Ở xã Yên Trường, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái luôn là nét đẹp văn hóa được người dân gìn giữ và phát huy. Minh chứng rõ nhất là việc giúp đỡ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế, trong việc cùng nhau đóng góp tiền của, ngày công xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, đến việc tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương.

Ông Phùng Thế Dũng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Yên Trường, cho biết: “Nhờ truyền thống đoàn kết mà cuộc vận động TDĐKXDĐSVH trên địa bàn xã ngày càng có sức lan tỏa và nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Để có nơi vui chơi, giải trí, người dân đã tích cực, tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công xây dựng hệ thống nhà văn hóa thôn khang trang, đồng bộ, với đầy đủ cơ sở vật chất bên trong như bàn ghế, loa đài cùng sân chơi bãi tập đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu tập luyện văn hóa thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Nhờ đó, mà các hoạt động văn nghệ, thể thao của xã luôn phát triển mạnh, thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia”.

Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” cũng đã và đang lan tỏa mạnh mẽ ở các thôn với hình thức và nội dung phong phú, đa dạng. Các thôn đều thành lập mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình “Ông bà mẫu mực - con cháu thảo hiền”, “Gia đình hiếu học”. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Theo thống kê, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã luôn đạt trên 90%.

Cùng với đó, 100% thôn, xóm trong xã đã xây dựng quy ước, hương ước và tuyên truyền, triển khai để người dân nghiêm túc thực hiện. Các nội dung của hương ước, quy ước cũng thường xuyên được sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, gắn với xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Xã cũng phát động nhiều phong trào thi đua thu hút được các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo Nhân dân tham gia như, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo”, mô hình “5 không, 3 sạch”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Vườn sạch, nhà đẹp”... Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thông qua các hoạt động, phong trào và sự đồng lòng, góp sức của người dân đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, khu dân cư và là nền tảng quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt