Sức lan tỏa của phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thay đổi tư duy để phát triển kinh tế Theo tôi, muốn thoát nghèo và làm giàu trước hết phải thay đổi tư duy sản xuất, biết khai thác lợi thế của địa phương. Từ suy nghĩ đó, tôi đã cải tạo hơn 3.000m2 vườn tạp để xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, kết hợp phát triển 1,4ha rừng keo, đồng thời ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chăn nuôi an toàn sinh học để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, gia đình hiện duy trì 150 - 200 đàn ong mật; phát triển đàn dê sinh sản cùng nhiều mô hình sản xuất khác, đạt thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm, chưa kể nguồn thu từ rừng keo và cây sả. Tôi cùng hội nông dân xã thành lập tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê sinh sản với 11 thành viên, tổng đàn khoảng 450 con. Các thành viên thường xuyên hỗ trợ nhau về kỹ thuật, con giống, vốn và đầu ra sản phẩm. Trong nghề nuôi ong, từ 1 đàn ban đầu (năm 2014), tôi đã phát triển lên gần 200 đàn, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật cho 31 hộ trong và ngoài địa phương. Tôi xây dựng kênh YouTube “Mật Ong Núi” để chia sẻ miễn phí kinh nghiệm nuôi ong, cách phòng, chống dịch bệnh và quảng bá sản phẩm..., thu hút hơn 10.000 lượt người theo dõi. Tôi mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề, chuyển đổi số và kết nối tiêu thụ nông sản giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững. Quách Minh Phượng Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê sinh sản xã Vân Du Gương mẫu phát triển kinh tế, gắn với trách nhiệm cộng đồng Hóa Quỳ 2 là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã Hóa Quỳ, với dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Là người có uy tín của thôn, tôi luôn xác định muốn bà con tin tưởng, làm theo thì bản thân và gia đình phải gương mẫu trong lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Gia đình tôi đã đầu tư phát triển dịch vụ ăn uống, trồng rừng, trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm, cho doanh thu hằng năm từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 7 - 8 lao động. Tôi cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và tạo việc làm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tôi còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước; xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia XDNTM, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, giữ gìn an ninh trật tự và giáo dục con em chấp hành pháp luật. Nhờ đó, thôn Đồng Tâm ngày càng đoàn kết, phát triển, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao. Hà Thanh Xuyến Người có uy tín thôn Hóa Quỳ 2, xã Hóa Quỳ Góp sức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Là người dân bản Ho, xã Hiền Kiệt, tôi có nhiều năm tham gia tổ tự quản đường biên, cột mốc của bản, tôi luôn hiểu rằng bảo vệ đường biên, cột mốc không chỉ là nhiệm vụ của bộ đội biên phòng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Khi bà con cùng chung tay giữ gìn thì đường biên, cột mốc sẽ luôn an toàn, góp phần bảo vệ chủ quyền và cuộc sống bình yên của bản. Vì vậy, tôi luôn cùng bộ đội biên phòng, cấp ủy, chính quyền và ban công tác mặt trận tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới; không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Việc tuyên truyền được thực hiện trong các cuộc họp bản, sinh hoạt cộng đồng, qua đó giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và tự giác thực hiện. Hiện nay, tổ tự quản phối hợp quản lý 3 cột mốc quốc giới và gần 4km đường biên. Tôi cùng các thành viên thường xuyên tham gia tuần tra với bộ đội biên phòng, phát quang đường tuần tra, vệ sinh khu vực cột mốc, kiểm tra hiện trạng đường biên và kịp thời báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Nhiều năm qua, khu vực đường biên được giao quản lý luôn an toàn, các cột mốc được giữ nguyên hiện trạng, bà con ngày càng có ý thức hơn trong việc bảo vệ biên giới. Vi Văn Thinh Thành viên Tổ tự quản đường biên, cột mốc bản Ho, xã Hiền Kiệt Đưa muối mắc khẻn lên mạng xã hội Năm 2019, tôi khởi nghiệp với sản phẩm Muối mắc khẻn Mường Đeng. Những ngày đầu, việc sản xuất còn thủ công, thị trường tiêu thụ nhỏ hẹp; vốn và kinh nghiệm ít, nhưng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp hội phụ nữ cùng sự nỗ lực của bản thân, tôi từng bước hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Năm 2023, sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là động lực để tôi thành lập HTX du lịch và phát triển nông - lâm nghiệp Mường Đeng với 14 thành viên, phát triển thêm nhiều sản phẩm đặc trưng như: Thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp, măng khô, đũa tre thủ công, rượu ngô và các nông sản địa phương; đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Nhận thấy chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm, tôi chủ động học tập kiến thức về xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và marketing trực tuyến; trực tiếp xây dựng nội dung, quay video, chụp ảnh, livestream giới thiệu quy trình sản xuất, nguồn nguyên liệu và câu chuyện văn hóa ẩm thực của đồng bào Thái gắn với sản phẩm Muối mắc khẻn Mường Đeng. Năm 2025, dự án khởi nghiệp với sản phẩm Muối mắc khẻn Mường Đeng đạt Giải nhì Cuộc thi Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa. Hà Thị Xem Giám đốc HTX dịch vụ và phát triển nông - lâm nghiệp Mường Đeng, bản Vặn, xã Yên Thắng Vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục, giữ gìn văn hóa truyền thống Những năm qua, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh, người có uy tín ở thôn Quý Thanh, xã Cẩm Tú, tôi luôn cùng chi bộ, ban công tác mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động. Qua đó, bà con đã tự nguyện hiến 380m2 đất, đóng góp hàng trăm ngày công xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng, góp phần đổi thay diện mạo khu dân cư. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tôi kiên trì vận động bà con thay đổi nhận thức, xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục nhưng vẫn giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mường. Việc sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn được Nhân dân đồng thuận cao. Đến nay, 100% hộ dân thực hiện nghiêm hương ước, quy ước; việc cưới, việc tang được tổ chức văn minh, tiết kiệm; nhiều năm liền không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tôi cũng phối hợp với ngành văn hóa và các nghệ nhân địa phương tổ chức truyền dạy tiếng Mường cho 230 thanh, thiếu niên, góp phần gìn giữ tiếng nói, phong tục và bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh công tác xã hội, tôi luôn gương mẫu phát triển kinh tế gia đình với mô hình trồng mía cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Bùi Minh Thông Người có uy tín, Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn Quý Thanh, xã Cẩm Tú