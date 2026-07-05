Sức hấp dẫn của Bãi Đông trên bản đồ du lịch biển xứ Thanh

Con đường nhỏ uốn lượn, hai bên rì rào những hàng phi lao xanh mướt đưa bước chân du khách tìm đến một vùng biển đẹp như miền cổ tích. Bãi Đông (phường Nghi Sơn) hiện ra trong sắc xanh của biển trời, đá núi, mở ra một không gian vừa khoáng đạt vừa thơ mộng, trữ tình. Chính vẻ đẹp nguyên sơ được giữ gìn ngay trong lòng trung tâm kinh tế động lực cùng hệ giá trị lịch sử - văn hóa đặc sắc đã tạo dấu ấn riêng của điểm đến này trên bản đồ du lịch biển xứ Thanh.

Bãi Đông ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch xứ Thanh bằng vẻ đẹp nguyên sơ và những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Nằm ở phía Nam xứ Thanh, Bãi Đông gắn với vùng đất xưa mang tên Biện Sơn - một cù lao xanh nổi lên giữa cửa Bạng mênh mang sóng nước. Trước mắt du khách, Bãi Đông hiện ra như một bức tranh biển nguyên sơ với dải cát trắng mịn ôm lấy làn nước xanh trong. Mỗi con sóng nhẹ nhàng xô bờ như cất lên giai điệu ngày hạ.

Một trong những điểm gây ấn tượng, làm nên sự khác biệt của Bãi Đông với các vùng biển khác là hệ thống những ghềnh đá tự nhiên đủ hình dáng lớn nhỏ, trải dài theo mép nước. Xen giữa màu xanh của biển là những hàng dừa, phi lao ngày đêm rì rào trong gió, góp thêm nét duyên dáng, thơ mộng.

Chính sự tổng hòa của núi đá, biển cả và bầu trời đã dệt nên một bức tranh phong cảnh vừa trữ tình, thơ mộng, vừa khoáng đạt, mạnh mẽ. Bãi Đông không phô bày vẻ đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên mà chinh phục du khách bằng những cảm nhận chậm rãi. Mỗi con sóng vỗ vào ghềnh đá, mỗi cơn gió mang theo vị mặn mòi của biển cả hay ánh nắng trải dài trên mặt nước đều khiến tâm hồn du khách như được xoa dịu, chữa lành giữa cuộc sống ồn ào, hối hả.

Đến Bãi Đông vào mỗi thời điểm trong ngày đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Buổi sáng, khi mặt trời vừa nhô lên, du khách có thể dạo bước trên bãi cát còn in dấu sóng đêm hoặc thư thái ngồi ngắm cảnh, đón ánh mai. Xa xa là đảo Hòn Mê mờ ảo, những con tàu lướt trên mặt sóng tạo nên bức tranh giao hòa. Trong ánh chiều tà, Bãi Đông khoác lên mình vẻ đẹp trầm lắng và lãng mạn. Những ghềnh đá phủ màu thời gian nổi bật giữa làn nước lóng lánh ánh chiều, từng đợt sóng vỗ bờ tạo nên âm thanh dịu êm.

Khác với nhiều bãi biển nổi tiếng khác, Bãi Đông không bị bao phủ bởi những dãy khách sạn, nhà nghỉ cao tầng. Dấu ấn đặc trưng của nơi đây là những căn bungalow nhỏ nép mình bên sườn núi. Với thiết kế gần gũi với thiên nhiên, du khách khi mở cửa phòng có thể nghe tiếng sóng, dễ dàng hòa mình vào biển xanh vô tận... Những bungalow ấy mang đến trải nghiệm riêng tư để du khách thực sự sống chậm giữa thiên nhiên.

Anh Nguyễn Văn Trung (42 tuổi) cùng con trai vui vẻ ngồi lai rai mực nướng, chuyện trò sau khi đã tắm biển thỏa thích. Nhiều năm nay, vào mỗi dịp hè, anh Trung đều lựa chọn Thanh Hóa là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng. Có khi anh đi cùng bạn bè, đồng nghiệp công ty, gia đình. Anh đã từng trải nghiệm du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Quảng Thái... nên lần này anh quyết định chốt lịch vào Bãi Đông để khám phá những điều mới mẻ.

“Thanh Hóa có lợi thế về du lịch biển. Mỗi nơi có một sắc thái riêng, cảm nhận riêng nhưng có lẽ, Bãi Đông là nơi cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Tôi thích sự hoang sơ, yên bình ở nơi này. Có dịp, tôi nhất định sẽ quay trở lại nơi này”, anh Trung hào hứng cho biết.

Thực tế, Bãi Đông chưa có nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí. Nhưng Bãi Đông lại có lợi thế mà không phải nơi nào cũng có được, đó là những giá trị văn hóa bản địa, những vỉa tầng lịch sử- văn hóa lắng đọng, hấp dẫn du khách.

Bãi Đông mở ra hành trình kết nối với những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Nghi Sơn. Từ đây, du khách có thể ghé thăm đền thờ Quang Trung; đền thờ Sát Hải Đại vương; tìm về giếng đá cổ mang đậm dấu ấn kiến trúc Chăm Pa; khám phá dấu tích phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn...

Du khách có thể ghé thăm làng biển, theo chân ngư dân ra chợ mua hải sản hoặc ngắm nhìn tàu, thuyền về bến để cảm nhận nhịp sống bình dị nơi đây. Những mẻ cá, tôm, mực vừa cập bến còn đẫm vị biển khơi chế biến thành những món đặc sản hấp dẫn du khách... Chính sự tươi ngon và mộc mạc ấy cũng đã trở thành thương hiệu, sức hấp dẫn của Bãi Đông.

Giữa nhịp sống hiện đại và sự phát triển sôi động của Khu Kinh tế Nghi Sơn, Bãi Đông vẫn giữ cho mình một khoảng lặng dịu dàng, lưu lại trong lòng du khách những dư vị khó phai. Có lẽ vì thế, người ta đến với Bãi Đông không chỉ để ngắm biển, tắm biển, nghỉ dưỡng hay lưu giữ những bức ảnh đẹp mà còn để tìm lại cảm giác bình yên và lắng nghe tiếng sóng như một lời mời gọi trở về.

Bài và ảnh: Đăng Khoa