Những điểm đến “chữa lành” lý tưởng

Thay vì tất bật “check-in” hay một kỳ nghỉ với lịch trình dày đặc, nhiều du khách lại chọn cho mình một điểm đến để sống chậm giữa thiên nhiên, nghỉ ngơi và cân bằng cảm xúc. Phát huy lợi thế về cảnh quan và hệ sinh thái đa dạng, một số điểm đến của xứ Thanh giờ đây đang trở thành điểm hẹn cho những hành trình nghỉ dưỡng, chữa lành.

Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Jungle Lodge (xã Pù Luông) - “trạm chữa lành” giữa núi rừng miền Tây xứ Thanh. Ảnh: Hoài Anh

Giữa đại ngàn Pù Luông, nơi những thửa ruộng bậc thang nối nhau ôm lấy sườn núi và bản làng, Pù Luông Jungle Lodge (xã Pù Luông) là một trong những “trạm chữa lành” được nhiều du khách lựa chọn. Khu nghỉ dưỡng này có diện tích hơn 10.000m2, với lối kiến trúc mộc mạc, sử dụng chủ yếu gỗ, tre, đá và các vật liệu thân thiện với môi trường. Những căn bungalow nép mình dưới tán cây, mở rộng tầm nhìn ra thung lũng, khuôn viên nghỉ dưỡng được phủ kín màu xanh của cỏ cây, hoa và dòng suối tự nhiên róc rách chảy quanh.

Chị Minh Anh, du khách đến từ TP Hà Nội, chia sẻ: “Kỳ nghỉ ở Pù Luông Jungle Lodge mang đến cho gia đình tôi những trải nghiệm rất khác biệt. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất chính là không gian trong lành và yên tĩnh. Các con được bơi trong bể từ nguồn nước suối, ngắm cá dưới ao, còn người lớn có thời gian ngồi trò chuyện, đọc sách, tận hưởng không khí mát mẻ của núi rừng. Chỉ vài ngày của kỳ nghỉ hè nhưng ai cũng cảm thấy được nạp lại năng lượng”.

Theo anh Bùi Việt Anh, Quản lý Pù Luông Jungle Lodge, những năm gần đây, lượng khách lựa chọn các điểm đến gắn liền với thiên nhiên tăng lên rõ rệt, đặc biệt là khách quốc tế. Bởi vậy, ở Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông không có khái niệm mùa cao điểm, mà lượng khách gần như đều quanh năm. “Điều mà nhiều du khách tìm kiếm hiện nay là một không gian đủ xanh, đủ yên bình để nghỉ ngơi đúng nghĩa. Vì vậy, khu nghỉ dưỡng luôn chú trọng gìn giữ cảnh quan tự nhiên, hạn chế tối đa sự can thiệp vào môi trường, đồng thời khuyến khích du khách tham gia những trải nghiệm như đi bộ khám phá bản làng, thưởng thức ẩm thực địa phương, giao lưu văn hóa, văn nghệ để du khách tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn nhất”, anh Bùi Việt Anh cho biết.

Hồ Sông Mực rộng lớn, với 21 hòn đảo lớn nhỏ được bao bọc bởi những cánh rừng xanh tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Bởi vậy, chỉ một chuyến ngồi thuyền khám phá lòng hồ, tản bộ dưới những tán rừng hay hít thở giữa bầu không khí trong lành cũng đủ để nhiều người cảm nhận sự thư thái. Chính vẻ đẹp nguyên sơ cùng hệ sinh thái phong phú đã giúp Bến En trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thiên nhiên lựa chọn trong hành trình tìm về sự cân bằng.

Cùng với Pù Luông, Bến En, xứ Thanh còn nhiều điểm đến đáp ứng xu hướng du lịch nghỉ dưỡng, chữa lành như: khu làng chài Bãi Đông hấp dẫn bởi vẻ đẹp bình yên của biển; suối cá Cẩm Lương mang đến những câu chuyện “huyền bí” và cảm giác thư thái giữa núi rừng; các bản du lịch cộng đồng ở các xã Thường Xuân, Linh Sơn, Nam Xuân với nhịp sống mộc mạc cùng những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc của đồng bào Thái... Mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng nhưng đều gặp nhau ở sự trong lành của thiên nhiên, không gian yên tĩnh và những trải nghiệm gần gũi, đáp ứng nhu cầu sống chậm, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng của du khách.

Theo chuyên gia du lịch cộng đồng Dương Minh Bình, Chủ tịch HĐTV Công ty CBT Travel: “Sức hấp dẫn của du lịch nghỉ dưỡng, chữa lành không nằm ở những dịch vụ đắt tiền mà ở khả năng mang đến cho du khách một không gian đủ xanh, đủ yên và những trải nghiệm chân thực. Với những địa phương giàu tài nguyên tự nhiên như Thanh Hóa, phát triển du lịch theo hướng tôn trọng thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát huy vai trò của cộng đồng sẽ tạo nên giá trị bền vững, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trong bối cảnh nhu cầu du lịch xanh ngày càng gia tăng”.

Hoài Anh