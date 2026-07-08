Sức bật của Thiệu Tiến sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thiệu Tiến đang ghi dấu những chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Từ việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, Thiệu Tiến đã từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Tiến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, đồng thời thành lập đầy đủ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy theo đúng quy định. Việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức được thực hiện đồng bộ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không để gián đoạn công việc, đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Đến nay, Đảng bộ xã có 39 tổ chức cơ sở đảng với 1.109 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được sắp xếp phù hợp với vị trí việc làm, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những dấu ấn nổi bật sau một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Xã đã đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính kết nối internet; duy trì hiệu quả các phần mềm quản lý văn bản, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa điện tử và hội nghị trực tuyến. Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, trung tâm phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận 3.880 hồ sơ, giải quyết 3.715 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,35%. Mọi hồ sơ đều được công khai tiến độ xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; các trường hợp quá hạn đều được thực hiện xin lỗi theo đúng quy định, thể hiện tinh thần phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền. Cùng với đó, 23 tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành chính quyền số ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đổi mới hoạt động của bộ máy, Thiệu Tiến tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để tạo động lực phát triển kinh tế. Bám sát các chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, xã đã xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”. Xã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, rà soát quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Đáng chú ý, Cụm công nghiệp Ngọc Vũ giai đoạn 1 do Công ty TNHH Thanh Hưng Group làm chủ đầu tư, quy mô 32,1ha, đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và thu hút 2 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đăng ký 45 triệu USD. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương trong những năm tới.

Cùng với phát triển công nghiệp, xã tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM... Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm của xã đạt 11%, tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu phát triển của năm 2026.

Đồng chí Lê Viết Chí, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến cho biết: “Việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã mở ra nhiều cơ hội đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý ở cơ sở, song cũng đặt ra không ít thách thức khi khối lượng công việc ngày càng lớn, trong khi hạ tầng số và nguồn nhân lực còn cần tiếp tục hoàn thiện. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân”.

Những kết quả đạt được sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là tiền đề quan trọng để Thiệu Tiến tiếp tục đổi mới, phát huy nội lực, khơi thông các nguồn lực phát triển. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của Nhân dân, Thiệu Tiến đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, tạo sức bật mới trên hành trình phát triển nhanh và bền vững.

Bài và ảnh: Thanh Huê