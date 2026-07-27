Trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ vững mạnh

Thực tiễn đã chứng minh, khi từng đảng viên làm tốt phần việc của mình, chi bộ sẽ có thêm sức mạnh để lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn đoàn kết và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Bí thư Chi bộ Khằm 1 Vàng A Sùng, xã Trung Lý luôn bám sát cơ sở, vận động dân bản phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Bản Khằm 1 hiện có 85 hộ với gần 500 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông sinh sống. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Khằm 1, đời sống người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Hiện bản duy trì 17ha lúa nước một vụ và 7ha sắn; đồng thời khuyến khích người dân mở rộng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Chăn nuôi cũng có bước phát triển rõ nét khi tổng đàn gia súc tăng lên 120 con trâu, bò cùng gần 100 con dê và lợn. Kết quả trên không chỉ đến từ các chủ trương đúng, trúng, phù hợp với điều kiện của địa phương mà còn bắt nguồn từ sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên, những người luôn đi đầu trong lao động sản xuất, dám làm, dám đổi mới và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con.

Điển hình như đảng viên Hạng A Chừ trước đây phát triển mô hình nuôi trâu, bò thương phẩm. Khi nhận thấy mô hình không còn phù hợp, giá trâu bò có xu hướng giảm, anh Chừ đã chủ động tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi rồi mạnh dạn chuyển sang mô hình nuôi gà đen bản địa với quy mô 200 con/lứa. Mô hình mới cho hiệu quả kinh tế cao hơn, đầu ra ổn định, giúp gia đình tăng thu nhập và trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân trong bản đến tham quan, học tập. Hay như đảng viên Vàng A Cợ từng đầu tư trồng 5ha măng tre. Sau một thời gian sản xuất, nhận thấy hiệu quả chưa như mong muốn, anh quyết định chuyển đổi sang trồng quế. Từ việc dám nghĩ, dám thay đổi theo thực tế đã mở ra hướng phát triển phù hợp cho gia đình, đồng thời tạo thêm niềm tin để người dân học tập, làm theo.

Bí thư Chi bộ Khằm 1 Vàng A Sùng cho biết: Chi ủy luôn xác định muốn xây dựng chi bộ vững mạnh thì trước hết phải xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự gương mẫu. Mỗi đảng viên phải là người đi đầu trong lao động sản xuất, chấp hành tốt các quy định của địa phương và tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân. Vì vậy, 6 đảng viên trong chi bộ luôn là người đi đầu thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, từ đó tạo sức lan tỏa để quần chúng tin tưởng học tập, làm theo.

Đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Đảng ủy xã Trung Lý nhận xét: Chi bộ Khằm 1 được đánh giá là một trong những chi bộ tiêu biểu nhiều năm liền. Không chỉ duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chi bộ còn phát huy tốt vai trò của đội ngũ đảng viên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi mỗi đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình thì chi bộ sẽ ngày càng vững mạnh, qua đó tạo môi trường tốt để mỗi đảng viên tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không riêng Khằm 1, Chi bộ Kéo Hượn, xã Nhi Sơn với 20 đảng viên cũng là một tập thể phát huy tốt vai trò tiên phong trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Năm 2022, khi bắt tay vào XDNTM, bản Kéo Hượn có xuất phát điểm thấp, hạ tầng còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chưa đồng đều. Trước thực tế đó, chi bộ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công từng đảng viên phụ trách các nhóm hộ dân, trực tiếp vận động, giải thích để tạo sự thống nhất trong cộng đồng. Mỗi đảng viên đều gương mẫu đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa và tích cực phát triển kinh tế gia đình. Việc làm ý nghĩa thiết thực của đội ngũ đảng viên đã giúp người dân đồng thuận, tự giác tham gia các phong trào, góp phần thay đổi diện mạo bản làng. Đến nay, thu nhập bình quân của bản đạt khoảng 45,5 triệu đồng/người/năm. Năm 2024, bản Kéo Hượn được công nhận đạt chuẩn NTM.

Trên đây chỉ là hai trong nhiều chi bộ ở khu vực miền núi xứ Thanh phát huy tốt vai trò tiên phong của đảng viên trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Thực tiễn ấy tiếp tục khẳng định, mỗi đảng viên chính là hạt nhân tạo nên sức mạnh của chi bộ, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng đến với Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 240.000 đảng viên, trong đó khu vực miền núi có trên 54.000 đảng viên. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh có 166 xã, phường, trong đó miền núi có 74 xã (16 xã biên giới), 57 xã đặc biệt khó khăn. Những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây cũng là một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. Đồng thời là kim chỉ nam để mỗi đảng viên trong tỉnh tiếp tục rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Xuân Minh