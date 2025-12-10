Sự thống nhất Á-Âu là chìa khóa cho sự ổn định toàn cầu

Hotline: 0822.173.636   |

Thúy Hà
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu bên lề Diễn đàn Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, các chuyên gia quốc tế nhận định rằng, sự thống nhất của khu vực Á - Âu đóng vai trò then chốt đối với ổn định toàn cầu và cần được hỗ trợ bằng một cấu trúc an ninh khu vực mới.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, các chuyên gia quốc tế nhận định rằng, sự thống nhất của khu vực Á - Âu đóng vai trò then chốt đối với ổn định toàn cầu và cần được hỗ trợ bằng một cấu trúc an ninh khu vực mới.

Câu lạc bộ thảo luận Valdai, ngày 9 tháng 12 năm 2025. Ảnh: RT.

Hội nghị “An ninh tại Á - Âu: Từ khái niệm đến thực tiễn”, diễn ra tại Moscow (Nga) hôm 9/12, quy tụ các đại biểu đến từ Nga, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan, Trung Quốc và Pakistan nhằm thảo luận về những nguyên tắc cho một khuôn khổ an ninh tương lai của khu vực.

Theo nhà ngoại giao kiêm học giả Iran Mohammad Reza Dehshiri, các quốc gia Á - Âu cần xây dựng một hệ thống an ninh mang tính “bản địa và hợp tác”, nhằm đối trọng với sự can thiệp từ các cường quốc bên ngoài như Mỹ và NATO do Mỹ dẫn đầu. Ông Dehshiri cho rằng khu vực cần xây dựng các cơ chế dựa trên lòng tin, các biện pháp củng cố sự tin cậy và tăng cường kết nối để ngăn chặn sự can thiệp gây bất ổn từ bên ngoài. An ninh, theo ông, phải được coi là “đa chiều”, bao gồm các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị bên cạnh vấn đề quân sự.

Nhà ngoại giao Iran Mohammad Reza Dehshiri. Ảnh: RT.

Nhiều chuyên gia cho rằng, sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau được xem là nền tảng thực tiễn cho cấu trúc an ninh tương lai. Cựu quan chức quân đội đến từ Ấn Độ, ông Sanjeev Chowdhry cho biết vai trò của Á – Âu trong một thế giới đa cực là tăng cường các mối liên kết kinh tế nội khối, củng cố sự gắn kết và giúp bảo đảm các tranh chấp khu vực không leo thang thành đối đầu rộng hơn. Ông mô tả Á – Âu là “vùng địa – chính trị trọng yếu lớn nhất thế giới” và khẳng định sự thống nhất của khu vực này gắn trực tiếp với an ninh toàn cầu.

Chuyên gia Sanjeev Chowdhry, Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ. Ảnh: RT.

Trong khi đó, chuyên gia chính sách đối ngoại Iran Saeid Kharazi lại tập trung vào vấn đề trừng phạt và thuế quan như một yếu tố đang định hình chương trình nghị sự của khu vực. Ông cho rằng các “cường quốc bá quyền” đang sử dụng công cụ kinh tế để gây sức ép lên các quốc gia Á – Âu và kêu gọi tăng cường phối hợp để đối phó. Ông Kharazi nhấn mạnh trữ lượng năng lượng lớn và các hành lang vận tải chiến lược của khu vực là nguồn lực cho phép các nước Á – Âu đáp ứng nhu cầu của mình thông qua hợp tác, thay vì phụ thuộc vào các hệ thống bên ngoài, đồng thời chỉ ra rằng sự can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề khu vực chính là yếu tố gây mất ổn định.

Cũng tại sự kiện, ông Raashid Wali Janjua thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Islamabad (Pakistan) cho rằng các mối quan hệ song phương và khu vực cần được mở rộng thành các dự án cụ thể trong thương mại, nông nghiệp, chống khủng bố và hợp tác quốc phòng. Theo ông, bất kỳ cấu trúc an ninh Á – Âu nào cũng phải có khả năng tạo điều kiện cho việc hòa giải các tranh chấp khu vực kéo dài nhiều năm.

Nguồn: RT

