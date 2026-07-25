Space X thử nghiệm thành Công Starship V3 lần Thứ 13

SpaceX vừa thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm thứ 13 của tên lửa Starship, đồng thời lần đầu tiên đưa 20 vệ tinh Internet Starlink V3 thế hệ mới vào quỹ đạo cận không gian. Đây là bước tiến quan trọng trong kế hoạch đưa Starship vào khai thác thường xuyên và mở rộng mạng lưới Internet vệ tinh của công ty vào cuối năm 2026.

Tàu vũ trụ Starship 40 được di chuyển ra khỏi cơ sở sản xuất của SpaceX hướng tới bệ phóng cho chuyến bay thử nghiệm thứ 13 của tàu vũ trụ Starship và tên lửa đẩy Super Heavy v3 tại Starbase, Texas, Mỹ, ngày 22 tháng 7 năm 2026. Ảnh: REUTERS.

Tên lửa Starship cao khoảng 122 m đã được phóng lúc khoảng 18 giờ 50 phút (giờ miền Đông Mỹ) từ căn cứ Starbase của SpaceX tại bang Texas.

Trong sứ mệnh này, Starship đã triển khai 20 vệ tinh Starlink V3 – phiên bản mới có băng thông lớn hơn và tốc độ kết nối Internet nhanh hơn đáng kể so với các thế hệ trước. Sau khi được tách khỏi tên lửa, các vệ tinh đã kết nối trong thời gian ngắn với mạng lưới khoảng 10.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo trước khi tiếp tục bay theo quỹ đạo cận không gian, quay trở lại khí quyển Trái Đất và bốc cháy theo đúng kế hoạch.

Hình ảnh phát trực tiếp từ camera gắn trên Starship cho thấy tàu vũ trụ bay qua phần tối của Trái Đất, trong khi phía dưới là những cơn dông cùng các tia sét ở độ cao khoảng 190 km.

Chuyến bay cũng đánh dấu lần thử nghiệm một phiên bản Starship mới, được xem là nền tảng cho các mục tiêu dài hạn của SpaceX, bao gồm mở rộng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trong khuôn khổ chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vào năm 2028, đồng thời triển khai hàng nghìn vệ tinh phục vụ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) trên quỹ đạo.

Sau khoảng một giờ bay, Starship quay trở lại khí quyển Trái Đất với lớp chắn nhiệt chỉ bị hư hại ở mức tối thiểu, cải thiện đáng kể so với các lần thử nghiệm trước. Kết quả này đưa SpaceX tiến thêm một bước tới mục tiêu của Giám đốc điều hành Elon Musk là biến Starship thành phương tiện có thể tái sử dụng và vận hành thường xuyên như máy bay.

Đến cuối năm 2026, SpaceX kỳ vọng sử dụng Starship để triển khai số lượng lớn vệ tinh Starlink V3, qua đó tăng mạnh năng lực của mạng lưới Internet vệ tinh và cho phép điện thoại di động thông thường kết nối trực tiếp với vệ tinh tại những khu vực không có sóng di động mặt đất.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters