Sóng cao, cây gãy đổ hàng loạt do bão số 5

Mặc dù thời điểm này bão số 5 chưa chính thức đổ bộ vào Thanh Hóa, song tại nhiều địa phương ven biển đã có gió giật mạnh, sóng biển dâng cao, cây cối gãy đổ, cột điện nghiêng ngả.

Video: Sóng cao, cây gãy đổ ở Thanh Hóa do bão số 5.

Ghi nhận chiều 25/8 tại khu vực bờ biển Nghi Sơn và Tiên Trang, bầu trời u ám, mưa xối xả, sóng biển cuồn cuộn dâng cao, gió rít từng hồi.

Trên các tuyến đường ven biển phường Nghi Sơn, hàng loạt cây xanh bật gốc, ngã chắn ngang đường.

Khoảng 14h30, tại bãi biển Nghi Sơn, sóng cao 2 - 4 mét liên tục đánh mạnh vào bờ.

Một cây lớn bị gãy chắn ngang Quốc lộ 1A đoạn qua phường Tĩnh Gia, lực lượng chức năng phải có mặt kịp thời để phân luồng giao thông.

Đến 15h30, tại xã Tiên Trang, sóng biển cao 4 - 5 mét tràn qua bờ kè đê biển, đánh thẳng vào rừng phi lao thôn Tân.

Sóng cao tràn quan bờ kè biển gây ngập cả rừng phi lao tại thôn Tân, xã Tiên Trang.

Sóng tràn qua bờ kè biển tiết sát nhiều nhà dân tại thôn Tân, xã Tiên Trang.

Gió giật dữ dội khiến cột điện ở xã Tiên Trang bị gãy đổ hư hỏng. Người dân địa phương cho biết họ rất lo lắng khi bão còn chưa vào đất liền nhưng thiệt hại đã hiện hữu.

Theo dự báo, đến 19h tối nay (25/8), tâm bão sẽ ở trên khu vực đất liền từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/giờ.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ) dự kiến có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16; sóng cao 5-7 mét, khu vực gần tâm bão 8-10 mét, biển động dữ dội.

Trên đất liền, Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 14-15.

