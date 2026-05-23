Những mùa hoa giúp làng quê xanh lại

Từ những bờ tường cũ phủ rêu, ven đường đầy cỏ dại hay khoảng đất trống trước cổng chào thôn... tất cả đang đổi khác bởi màu hoa và bàn tay vun vén của người dân. Đằng sau những con đường rực rỡ sắc hoa, những đường tranh bích họa, những cổng chào khang trang là sự chung sức bền bỉ của cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên phường Sầm Sơn phối hợp với các câu lạc bộ tình nguyện và người dân thu gom rác, nạo vét lòng mương tại khu vực Làng Bích họa Trung Mới.

Từ đường hoa đến bước chuyển trong nếp sống

Sáng cuối tuần ở thôn Ước Thành, xã Quảng Ninh bắt đầu bằng tiếng chổi tre quét rác trên tuyến đường bê tông còn đọng hơi sương. Ven tuyến đường dẫn vào khu dân cư những chậu hoa giấy, hàng cây mắt ngọc chạy dọc lối đi vừa được cắt tỉa. Vài người phụ nữ mang kéo, xô nước, bao tải nhỏ thong thả đi dọc tuyến đường quen thuộc, không cần ai nhắc, mỗi người tự biết phần việc của mình.

Vừa nhổ những bụi cỏ mọc quanh gốc cây, bà Đàm Thị Cần, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Ước Thành chia sẻ: “Đường làng sạch sẽ, có hoa, có cây thì đi lại cũng thấy dễ chịu hơn trước. Chị em làm riết rồi thành quen, vài hôm không ra chăm lại thấy thiếu”.

Ban đầu, ở xã Quảng Ninh chỉ là vài đoạn đường ngắn do các chi hội phụ nữ đăng ký tự quản, vận động hội viên góp ngày công, góp cây giống để trồng thử. Khi đường làng dần sáng - xanh - sạch hơn, nhiều hộ dân bắt đầu tham gia. Từ năm 2022 đến nay, Hội LHPN xã Quảng Ninh xây dựng và duy trì 15 tuyến đường hoa, tuyến cây mắt ngọc, với tổng chiều dài gần 3km; bố trí hơn 350 chậu hoa giấy trên các tuyến đường dân sinh; gắn 650 biển “Nhà sạch - Vườn đẹp”, “Nhà sạch - Ngõ đẹp” tại các hộ gia đình. Hơn 1.000 hội viên tham gia thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, duy trì mô hình tự quản.

Những việc làm ấy không dừng ở phong trào. Chủ nhật tuần thứ tư hằng tháng, các chi hội tổng vệ sinh, cắt cỏ, chăm sóc đường hoa, duy trì mô hình “Vườn hồng của hội phụ nữ”. Từ những buổi lao động định kỳ, việc giữ gìn môi trường dần trở thành nếp quen.

Bà Nguyễn Thị Hồng, chủ tịch hội LHPN xã cho biết: “Khó nhất không phải trồng thêm một tuyến đường hoa, mà là giữ được tuyến đường ấy sau nhiều năm. Nếu chỉ làm theo phong trào, cây sẽ chết, đường sẽ xuống cấp rất nhanh. Muốn duy trì lâu dài, người dân phải xem đó là việc của chính mình”.

Từ mô hình đường hoa, hội LHPN xã tiếp tục vận động lắp đặt khoảng 300 thùng rác công cộng, tổ chức tập huấn phân loại rác sinh hoạt. Một tuyến đường sạch dần kéo theo thay đổi trong thói quen giữ gìn môi trường của nhiều gia đình.

Những tuyến đường ở Quảng Ninh không phải câu chuyện riêng. Ở nhiều vùng quê xứ Thanh, hội viên phụ nữ vẫn bền bỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn từ những việc rất nhỏ như trồng cây, giữ đường sạch, phân loại rác hay hiến đất mở rộng lối đi. Giai đoạn 2021-2025, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đảm nhận gần 4.600 công trình, phần việc; trồng gần 1,5 triệu cây xanh và hỗ trợ xây dựng khoảng 5.600 hố phân loại rác. Đằng sau đó là hàng nghìn ngày công lao động, những bức tường rào phải dỡ bỏ và gần 510.000m2 đất được hội viên tự nguyện hiến để mở rộng hạ tầng nông thôn. Nhiều mô hình như “Ngôi nhà xanh”, “Vườn sạch - Nhà đẹp - Hàng rào xanh”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”... giờ không còn là việc làm theo kế hoạch. Ở không ít nơi, chuyện quét ngõ, chăm cây, giữ đoạn đường sạch đã trở thành nền nếp của người dân.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh

Cách xã Quảng Ninh chừng hơn 10km, dọc tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật, thuộc Tổ dân phố Trung Mới, phường Sầm Sơn, hàng chục đoàn viên thanh niên cùng người dân lội xuống lòng mương thu gom rác, phát quang bụi rậm, nạo vét dòng chảy. Có đoạn bùn ngập gần đầu gối, công việc kéo dài nhiều giờ dưới nắng đầu hè nhưng nhịp lao động gần như không ngắt quãng. Hoạt động do Đoàn phường Sầm Sơn phối hợp với Câu lạc bộ “We - Save The World”, nhóm “36 Xanh” và người dân thực hiện nhằm chỉnh trang cảnh quan khu du lịch.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn, bí thư đoàn phường cho biết: “Giữ môi trường sạch không chỉ là giữ cảnh quan, mà còn góp phần giữ hình ảnh quê hương trong mắt du khách. Vì vậy, những hoạt động thiện nguyện vì môi trường được duy trì thường xuyên”.

Từ những buổi ra quân ở Sầm Sơn đến nhiều địa phương khác, dấu ấn của tuổi trẻ Thanh Hóa ngày càng rõ trong XDNTM và chỉnh trang môi trường sống. Năm 2025, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh triển khai 5.230 hoạt động gắn với XDNTM; làm mới 32km đường điện thắp sáng đường quê; xây dựng 17 tuyến đường kiểu mẫu và trồng mới trên 510.000 cây xanh.

Nếu những tuyến đường hoa ở Quảng Ninh cho thấy sự bền bỉ của hội viên phụ nữ trong giữ gìn không gian sống, thì các hoạt động của tuổi trẻ lại bổ sung thêm nguồn lực mới cho nông thôn từ tinh thần xung kích. Khác nhau về cách làm nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, khơi dậy trách nhiệm của người dân với chính nơi mình đang sống.

Hoa rồi sẽ thay mùa, cây có thể phải trồng lại sau bão. Một tuyến đường sạch hôm nay cũng có thể đầy rác ngày mai nếu không còn người giữ gìn. Nhưng chừng nào vẫn còn những người phụ nữ dậy sớm quét dọn ngõ xóm, vẫn còn những đoàn viên thanh niên sẵn sàng lội xuống dòng nước đục để khơi thông dòng chảy, thì nhiều làng quê xứ Thanh sẽ trở nên sáng - xanh - sạch đẹp.

Bài và ảnh: Tăng Thúy