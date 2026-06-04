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[Infographics] Tổng quan kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa năm học 2026 -2027

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Thanh Hóa đang đến gần với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 51 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Công tác tổ chức, cơ sở vật chất, lịch thi và các dịch vụ hỗ trợ tra cứu đã được chuẩn bị đồng bộ, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và hiệu quả.

[Infographics] Tổng quan kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa năm học 2026 -2027

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Thanh Hóa đang đến gần với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 51 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Công tác tổ chức, cơ sở vật chất, lịch thi và các dịch vụ hỗ trợ tra cứu đã được chuẩn bị đồng bộ, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và hiệu quả.

[Infographics] Tổng quan kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa năm học 2026 -2027

[Infographics] Tổng quan kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa năm học 2026 -2027

Mai Huyền

Từ khóa:

#THPT #Tuyển sinh vào lớp 10 #Kỳ thi #Thanh hóa #Năm học #Infographics #Công tác tổ chức #Cơ sở vật chất #Thí sinh #Lịch thi

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