(Baothanhhoa.vn) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Thanh Hóa đang đến gần với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 51 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Công tác tổ chức, cơ sở vật chất, lịch thi và các dịch vụ hỗ trợ tra cứu đã được chuẩn bị đồng bộ, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và hiệu quả.
[Infographics] Tổng quan kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa năm học 2026 -2027
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Thanh Hóa đang đến gần với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 51 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Công tác tổ chức, cơ sở vật chất, lịch thi và các dịch vụ hỗ trợ tra cứu đã được chuẩn bị đồng bộ, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và hiệu quả.
(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình “trồng người” gian nan mà cao quý, có những người thầy lặng lẽ cống hiến, dành trọn tâm huyết để nâng bước học sinh trên hành trình học tập và lập nghiệp. Thầy giáo Lê Hữu Hải, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục...
Từ năm học 2029-2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
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