[Infographics] Tổng quan kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa năm học 2026 -2027

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Thanh Hóa đang đến gần với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 51 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Công tác tổ chức, cơ sở vật chất, lịch thi và các dịch vụ hỗ trợ tra cứu đã được chuẩn bị đồng bộ, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và hiệu quả.

Mai Huyền