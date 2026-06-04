Thanh Hóa: Thí sinh chủ yếu lựa chọn nhóm môn KHXH thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh có 42.867 thí sinh đăng ký dự thi. Đáng chú ý, số thí sinh lựa chọn các môn thuộc nhóm Khoa học xã hội (KHXH) chiếm tỷ lệ cao tại nhiều trường học trên địa bàn.

Giờ học Địa lý của cô và trò Trường THPT Yên Định 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường THPT Yên Định 1, xã Yên Định có 693 thí sinh đăng ký dự thi. Ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn (100%), các môn thuộc nhóm KHXH thu hút số lượng thí sinh lựa chọn tương đối cao.

Thầy giáo Lê Văn Hiển, Phó hiệu Trưởng Trường THPT Yên Định 1 cho biết: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, số lượng thí sinh đăng ký môn Lịch sử cao nhất, với 294 em (42,42%); tiếp đến là môn Địa lý, với 282 em (40,69%). Ở nhóm Khoa học tự nhiên (KHTN), Vật lý là môn được học sinh lựa chọn nhiều nhất, với 268 em (38,67%), Hóa học 27,99%. Môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật có 13,71%; Sinh học chỉ có 5,92% thí sinh đăng ký dự thi”.

Tại Trường THPT Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, tỷ lệ thí sinh lựa chọn các môn thuộc nhóm KHXH cao hơn nhiều so với các môn thuộc nhóm KHTN.

“Năm nay, nhà trường có 489 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Môn Lịch sử có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 298 em (61,4%), tiếp đến là môn Địa lý với 187 thí sinh (trên 38,5%), Vật lý có 183 thí sinh (trên 37,7%), Hóa học 156 thí sinh (32,2%), Giáo dục kinh tế pháp luật có 34 thí sinh (7%) và chỉ có 2,9% thí sinh đăng ký thi môn Sinh học”, thầy giáo Lê Đắc Lợi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh có 42.867 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 36.727 thí sinh thuộc chương trình giáo dục THPT, 6.140 thí sinh thuộc chương trình Giáo dục thường xuyên.

Đáng chú ý, trong cơ cấu đăng ký môn thi tự chọn, Lịch sử là môn có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất, với 23.888 thí sinh (chiếm hơn 55,7% tổng số thí sinh dự thi). Địa lý đứng thứ hai, với 21.011 thí sinh (49,02%). Trong khi đó, Vật lý có 10.394 thí sinh (24.25%); Giáo dục kinh tế và pháp luật có 9.675 thí sinh; Hóa học có 8.523 thí sinh; Sinh học chỉ có 1.855 thí sinh; Công nghệ có 483 thí sinh và Tin học có 117 thí sinh.

Ngoại ngữ ghi nhận 8.877 thí sinh đăng ký dự thi môn tiếng Anh; tiếng Trung có 309 thí sinh, 13 thí sinh thi tiếng Hàn, 8 thí sinh thi tiếng Đức và 7 thí sinh thi tiếng Nhật.

Số liệu phản ánh, học sinh Thanh Hóa đăng ký các môn tự chọn thuộc nhóm các môn KHXH cao hơn so với các môn KHTN. Điều này cho thấy, học sinh ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng giữa năng lực, sở trường khi đăng ký môn thi cũng như nhu cầu xét tuyển vào đại học các ngành thuộc lĩnh vực như: Luật, sư phạm, du lịch, khoa học xã hội và nhân văn ở mức cao.

Em Lê Thị Nhật Lệ, lớp 12B7, Trường THPT Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc chia sẻ: “Em lựa chọn tổ hợp C00 (Văn, Lịch sử và Địa lý) để thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Những môn học này phù hợp với năng lực, thế mạnh của em và giúp em có cái nhìn mới mẻ, chân thực về cuộc sống, văn hóa và con người”.

Học sinh Trường THPT Thạch Thành 1 sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tuy nhiên, xét về góc độ thị trường lao động, việc học sinh tập trung nhiều vào ngành xã hội cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm. Hiện nay, nhiều ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tự động hóa đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực và mức thu nhập hấp dẫn. Trong khi, số lượng thí sinh lựa chọn các môn ở nhóm KHTN – nền tảng tiếp cận của nhiều ngành kỹ thuật và công nghệ vẫn thấp hơn so với nhóm môn KHXH. Nếu xu hướng này kéo dài có thể đặt ra nguy cơ mất cân đối cung - cầu. Vì vậy, việc định hướng để học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội là rất quan trọng.

Tường Vân