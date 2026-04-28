Sôi nổi Giải Pickleball phường Sầm Sơn tranh Cup Long Thành năm 2026

Ngày 28/4, tại cụm sân Pickleball thuộc khuôn viên Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, phường Sầm Sơn đã tổ chức thành công giải Pickleball tranh Cup Long Thành năm 2026 nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn và Nhà tài trợ tặng hoa cho các đoàn tham dự giải.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của hơn 200 tay vợt Pickleball phong trào trên địa bàn phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung điểm trình gồm: đôi nữ với điểm trình 4.2, đôi nam điểm trình 5.1 và đôi nam với tổng điểm trình 5.3. Các cặp đôi được bốc thăm, phân nhánh thi đấu theo thể thức play off 1 sec chạm 15.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, trưởng BTC giải phát biểu khai mạc.

Giải Pickleball phường Sầm Sơn tranh Cup Long Thành năm 2026 không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ và Nhân dân mà còn tạo điều kiện để các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết trên địa bàn phường. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú trong Nhân dân.

Các cuộc so tài diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng. Các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, kỹ thuật tốt, chiến thuật linh hoạt, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Sau 1 ngày tranh tài, giải đấu đã khép lại thành công. Ban Tổ chức đã trao Cup và phần thưởng cho các cặp đôi giành giải Nhất, Nhì, và đồng giải Ba ở từng nội dung.

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn và Nhà tài trợ Long Thành chụp ảnh lưu niệm với các cặp đội giành giải tại 3 nội dung thi đấu.

Những phần thưởng được trao không chỉ ghi nhận thành tích thi đấu của các vận động viên, mà còn là nguồn động viên, khích lệ phong trào tập luyện và thi đấu môn pickleball ngày càng phát triển mạnh mẽ tại phường Sầm Sơn.

Duy Tính