Sôi nổi Giải cờ vua “Hào khí Lam Sơn” lần thứ III năm 2026 tranh Cúp Dream Chess

Ngày 29/3, tại khách sạn Thiên Ý, tỉnh Thanh Hóa, Giải cờ vua “Hào khí Lam Sơn” lần thứ III năm 2026 tranh Cúp Dream Chess đã diễn ra sôi nổi, thu hút hơn 160 vận động viên (VĐV) là học sinh và những người yêu thích bộ môn cờ vua trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn có VĐV tham gia giải.

Giải đấu được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho đội tuyển; đồng thời tạo sân chơi trí tuệ lành mạnh, góp phần phát triển phong trào luyện tập cờ vua trong học sinh, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

Giải năm nay được tổ chức theo thể thức cờ nhanh, thi đấu cá nhân nam và nữ ở nhiều nhóm tuổi, từ lứa tuổi mầm non (U5, U6), tiểu học (U7 đến U11), THCS đến bảng Open dành cho VĐV từ 16 tuổi trở lên hoặc đã đạt thành tích khu vực.

Theo điều lệ, các kỳ thủ thi đấu 7 ván theo hệ Thụy Sĩ, mỗi ván có thời gian 15 phút không tích lũy. Giải áp dụng luật thi đấu mới nhất do Liên đoàn Cờ Việt Nam ban hành, đồng thời siết chặt kỷ luật thi đấu nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài sôi nổi, kịch tính, hấp dẫn, thể hiện sự tiến bộ rõ nét về tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các kỳ thủ trẻ.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao Cúp, huy chương và các phần thưởng cho những VĐV đạt thành tích cao ở từng bảng đấu. Trong đó, Cúp Dream Chess được trao cho các kỳ thủ xuất sắc giành giải Nhất ở mỗi nội dung. Ngoài ra, nhiều giải khuyến khích cũng được trao nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV.

Giải cờ vua “Hào khí Lam Sơn” lần thứ III năm 2026 không chỉ là sân chơi trí tuệ bổ ích mà còn góp phần lan tỏa niềm đam mê cờ vua trong học sinh, từng bước nâng cao chất lượng phong trào, hướng tới xây dựng lực lượng VĐV kế cận cho thể thao thành tích cao của tỉnh Thanh Hóa.

Tô Hà