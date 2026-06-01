Triển lãm “Hành trình lý tưởng và niềm tin” lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 1/6, tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành), Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu với chủ đề “Hành trình lý tuởng và niềm tin”.

Các đồng chí lãnh đạo và Nhân dân tham quan triển lãm.

Dự triển lãm có các đồng chí: Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Các đại biểu dự khai mạc Triển lãm.

Các đại biểu dự khai mạc Triển lãm.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng; ôn lại hành trình lịch sử vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến khi tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu gần 200 bức tranh cổ động, hơn 300 ảnh tư liệu quý cùng gần 500 đầu sách, báo và phim tư liệu lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, không gian trưng bày ảnh tư liệu được bố trí theo 3 chủ đề: “Theo dấu chân Bác”, “Bác Hồ với Nhân dân Thanh Hóa” và “Thanh Hóa - miền di sản và danh thắng”.

Các em học sinh tham quan triển lãm.

Các hình ảnh, tư liệu tái hiện hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Người; quá trình tiếp cận chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam; những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm của Bác Hồ đối với Thanh Hóa và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện nhấn mạnh, cách đây 115 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Bến cảng Nhà Rồng bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Hành trình ấy không chỉ mở ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho cách mạng Việt Nam mà còn là hành trình của lý tưởng, niềm tin và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

Việc tổ chức triển lãm tại Thanh Hóa góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Người, từ đó tiếp tục hun đúc lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giúp người dân hiểu hơn về tầm vóc vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị trường tồn của con đường cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Thanh Hóa anh hùng, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Đại diện cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện đã trao biểu trưng lưu niệm cho các đơn vị phối hợp tổ chức.

Tại lễ khai mạc, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện đã trao biểu trưng lưu niệm cho các đơn vị phối hợp tổ chức.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Sau khi thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan tranh cổ động.

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi tham dự lễ khai mạc triển lãm.

Triển lãm mở cửa phục vụ Nhân dân và du khách tham quan đến hết ngày 6/6/2026.

Thùy Linh