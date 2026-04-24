Sôi nổi chung kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học xã Thiệu Hóa

Chiều 24/4, hệ thống Anh ngữ Regal Edu phối hợp với các trường học trên địa bàn xã Thiệu Hóa tổ chức vòng chung kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh năm 2026.

Quang cảnh chung kết cuộc thi.

Tham dự vòng chung kết có 100 thí sinh là học sinh đang học các khối lớp 3, 4, 5 tại 6 trường tiểu học trên địa bàn xã Thiệu Hóa.

Các thí sinh tham dự vòng chung kết đều là các học sinh đã xuất sắc vượt qua vòng thi do hệ thống Anh ngữ Regal Edu tổ chức trước đó.

Các thí sinh tham gia vòng chung kết.

Tham gia vòng chung kết, các thí sinh lần lượt trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm và tự luận. Mỗi thí sinh có 15 giây để suy nghĩ và trả lời.

Cuộc thi diễn ra sôi nổi, nhiều thí sinh đã thể hiện được sự tự tin, nhanh nhạy và khả năng tư duy linh hoạt.

Các thí sinh trên sàn thi đấu.

Xen kẽ cuộc thi là các phần cứu trợ từ thầy cô và cổ động viên, góp phần tạo nên không khí hào hứng, kịch tính.

Đại diện Hệ thống Anh ngữ Regal Edu trao giải Nhất cho thí sinh Trịnh Tuấn Phát, Trường Tiểu học Thiệu Công.

Đại diện Hệ thống Anh ngữ Regal Edu trao giải Nhì cho thí sinh có thành tích xuất sắc.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và khuyến khích học sinh tiểu học tích cực học tập và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường, phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tạo nguồn cho các kỳ thi, sân chơi trí tuệ ở các cấp học cao hơn.

Nguyễn Đạt