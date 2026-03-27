Sở Y tế Thanh Hóa cảnh báo thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả

(Baothanhhoa.vn) - Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh, cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường.

Sở Y tế Thanh Hóa cảnh báo thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả

Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh, cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường.

Sở Y tế Thanh Hóa cảnh báo thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả

Trước đó, Sở Y tế Thanh Hóa nhận được Công văn số 1001/QLD-CL ngày 24/3/2026 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường.

Theo đó, Cục Quản lý Dược tiếp nhận thông tin về hành vi bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc., chưa được cấp giấy phép lưu hành tại thị trường Việt Nam, cụ thể như sau:

Tên mẫu: Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL); Số đăng ký: Không có; Nơi sản xuất: Công ty Gilead Science Inc; Địa chỉ nơi sản xuất: 333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, USA. Phone: +1(650) 574 3000.

Hiện nay, Cục Quản lý Dược chưa cấp giấy đăng ký lưu hành cho sản phẩm có tên như trên và/hoặc cơ sở sản xuất có tên Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL) tại Việt Nam.

Để đảm bảo hiệu quả điều trị, an toàn và sức khỏe cho người sử dụng, Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được kinh doanh, sử dụng sản phẩm thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL) chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam nêu trên; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan.

Đề nghị UBND các xã, phường thông tin rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, người dân; tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

