Bảo đảm công tác y tế cho 2 kỳ thi quan trọng

Trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 diễn ra trong các ngày 5 và 6/6, cùng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ ngày 10 đến 13/6, Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm công tác y tế, góp phần tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Điểm thi Trường THPT Đông Sơn 2 - một trong các điểm thi của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và các bệnh viện chuyên khoa trực thuộc chuẩn bị từ 10 đến 20 giường bệnh, bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực và phương tiện cấp cứu để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị người bệnh khi cần thiết. Mỗi đơn vị thành lập một tổ cấp cứu ngoại viện thường trực trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi.

Các bệnh viện đa khoa tuyến cơ sở chuẩn bị từ 5 đến 10 giường bệnh tại khoa cấp cứu; thành lập tổ cấp cứu ngoại viện gồm bác sĩ, điều dưỡng, xe cứu thương và đầy đủ cơ số thuốc, thiết bị cần thiết để hỗ trợ các điểm thi xử lý kịp thời những tình huống bất thường về sức khỏe của thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được giao xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát dịch tễ, kiểm tra nguồn nước, vệ sinh môi trường tại các địa phương và điểm thi; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, nhân lực và các đội đáp ứng nhanh để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh chủ trì phối hợp với ban chỉ đạo thi các địa phương xây dựng phương án trực cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm; bố trí các tổ y tế thường trực tại điểm thi; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra các kỳ thi.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng phương án bảo đảm an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn tỉnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú; thành lập tổ thường trực sẵn sàng xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm liên quan đến thí sinh trong thời gian thi.

Đối với khu vực làm việc của Hội đồng ra đề và in sao đề thi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa bố trí tổ cấp cứu ngoại viện gồm bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm hồi sức cấp cứu cùng xe cứu thương và đầy đủ trang thiết bị y tế để bảo đảm sức khỏe cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt với ban chỉ đạo thi và hội đồng thi các cấp; đồng thời sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác y tế trước và trong thời gian diễn ra các kỳ thi.

Tô Hà